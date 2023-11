Ventas de Cyber ​​Monday alcanzan récord de US$12.400M en EE.UU.

(Bloomberg) -- Los compradores estadounidenses gastaron US$12.400 millones en el Cyber ​​Monday, un resultado récord que demuestra la continua resiliencia de los consumidores a pesar de la disminución de los ahorros de la era de la pandemia y las altas tasas de interés.

El gasto aumentó un 9,6% con respecto al año anterior, lo que lo convierte en el mayor día de compras en línea de la historia, según Adobe Inc., que recopila los datos. Anteriormente, Adobe había ajustado al alza su proyección de gasto en línea para el día, basándose en un gasto mayor de lo esperado en el Black Friday y en la popularidad de las ofertas de “compre ahora y pague después”, que permiten a los compradores estirar sus presupuestos con crédito.

Según Adobe, el uso de la modalidad “compre ahora y pague después” también alcanzó una cifra récord en el Black Monday, contribuyendo con US$940 millones al gasto en línea, un 42,5% más que el año anterior. La empresa también señaló que los consumidores utilizaron estas líneas de crédito para compras cada vez más grandes.

“La temporada de compras navideñas 2023 comenzó con mucha incertidumbre, ya que los consumidores trasladaron su gasto a los servicios, mientras lidiaban con el aumento de los costos en diferentes facetas de sus vidas”, dijo Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights. “Sin embargo, el récord de gasto en línea durante la Cyber Week muestra el impacto que los descuentos pueden tener en la demanda de los consumidores”.

La Cyber Week —los cinco días desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday— generó un total de US$38.000 millones, un 7,8% más que el año pasado. El Black Friday superó las proyecciones con US$9.800 millones, un 7,5% más que el año anterior. El gasto del Día de Acción de Gracias de US$5.600 millones aumentó un 5,5%, según Adobe. En lo que va de la temporada, del 1 al 27 de noviembre, los consumidores han gastado US$109.300 millones en línea, un 7,3% más que en 2022.

Entre los productos más vendidos figuran Hot Wheels, la consola de videojuegos Xbox Series X, televisores y pequeños electrodomésticos de cocina, según Adobe, que realiza un seguimiento de un billón de visitas a sitios web minoristas y supervisa las ventas de más de 100 millones de productos.

Los días de grandes rebajas, como el Black Friday y el Cyber Monday, han ido perdiendo su prestigio a medida que los compradores distribuyen su gasto a lo largo de períodos más largos. Aun así, mientras los consumidores, afectados por la inflación, vigilan sus presupuestos, los minoristas dependen cada vez más de estos eventos para ver en qué productos hacen clic los compradores y después aplicar en ellos mayores descuentos a medida que se acerca la Navidad.

