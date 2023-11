Sofía Cristo reacciona a las declaraciones de Chelo García Cortés sobre la personalidad de su hermano Ángel

Una de las personas que mejor conoce a Bárbara Rey y a su hijo entra en escena después de las demoledoras declaraciones de Ángel Cristo Jr en contra de su madre en el programa '¡De viernes!'. Se trata de Chelo García Cortés, íntima amiga de la vedette desde hace décadas y como una especie de tía tanto para el joven como para Sofía Cristo, de cuya vida ha sido testigo directo porque es una más de la familia. A pesar de que la tertuliana no ha querido dar su opinión hasta ahora, este martes ha roto su silencio en 'Espejo público' y ha dejado entrever que el hijo de Bárbara tiene un cáracter 'especial' y un tanto 'complicado': "Ángel ha contado su película. Por la mañana tiene una personalidad y por la tarde otra. Cuando te haces adulto tomas una decisión y sigues o no sigues" ha asegurado. "Nunca pensé que podría llegar a ocurrir esto. Ángel es muy sensible pero por la mañana puede tener una personalidad y por la tarde otra. Tiene un problema que se debe tratar" ha añadido, revelando que la artista llevó a su hijo "a los mejores médicos". Unas declaraciones a las que ya ha reaccionado Sofía Cristo, que a pesar de que no quiere hablar de su hermano sí ha asegurado que "Chelo conoce a mi hermano y nos conoce a todos" por lo que sin confirmarlo, ha dado la razón a la colaboradora sobre el carácter "cambiante" y complicado de Ángel. Sobrepasada, la hija de Bárbara ha pedido un poco de 'espacio' a la prensa y que respeten su deseo de mantenerse al margen del inesperado ataque de su hermano a su madre: "Yo os lo agradezco de corazón, pero es muy agotador que estéis todos los días preguntando lo mismo porque yo no voy a hablar y de verdad que...". Sin molestarse en negar las acusaciones de montaje para sacar tajada económica de esto -"la gente puede decir lo que quiera que me da igual" ha afirmado muy seria- Sofía ha confesado que lo único que quiere ahora es "centrarme en hacer mi día a día, estar bien y apoyar a mi madre y punto". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!