Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: "Los dos estamos solteros y viviendo su propio camino"

Hace justo un año, poco después de que se confirmase la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau surgían los primeros rumores de relación entre la cantante y su compañero de profesión y amigo Sebastián Yatra. Una historia de amor que ambos han preferido mantener alejada de los focos, de la que nunca han hablado públicamente y que ahora, como ha anunciado el colombiano en declaraciones a una televisión mexicana en plena calle, ha llegado a su fin. Llevaba semanas hablándose de un posible distanciamiento en la pareja. Sus últimos planes por separado, la llamativa ausencia de la catalana en la boda de su 'cuñado' en Bogotá y su reencuentro con el hijo de Ana Duato en Zarautz en el funeral de la abuela de un amigo en común -el mismo fin de semana que Yatra asistía en solitario al enlace de su hermano-, además del hecho de que Aitana no asistiese a los Grammy Latinos en Sevilla en los que su chico ejercía de presentador, encendieron todas las alarmas acerca de su ruptura. Sin embargo, el hecho de que ambos viajasen a México al mismo tiempo para cumplir con sus compromisos profesionales, y de que compartiesen imágenes de turismo por el país azteca con pocas horas de diferencia, hizo que los rumores de crisis se quedasen en eso; simples rumores que han perseguido a la pareja desde que comenzaron su discreto noviazgo en diciembre de 2022. Y ha sido precisamente en México este lunes, para sorpresa de propios y extraños, cuando Sebastián Yatra ha hablado por primera vez sobre su historia de amor con Aitana para anunciar que ha llegado a su fin. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino" ha revelado, asegurando que a pesar de su ruptura, "quiere muchísimo" a la cantante de 'Las babys'. "Vivimos una historia muy bonita este año" ha reconocido ante las cámaras de la tv mexicana 'Telediario'. Una ruptura sobre la que por el momento desconocemos los motivos y sobre la que Aitana no se ha pronunciado públicamente, aunque ahora cobran sentido sus imágenes muy emocionada llorando durante el concierto que ofreció en el Movistar Arena de Bogotá horas después de las declaraciones del colombiano: "No estoy emocionalmente bien" confesó rota en lágrimas.