Sánchez pide "alzar la voz" y "luchar" para detener la violencia machista: "Es una barbarie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes "alzar la voz" y "luchar" para detener la violencia machista. "Yo creo que esto es sencillamente insoportable y tenemos el deber todos, administraciones públicas y también el sector privado, de alzar la voz, de rebelarnos contra lo que no es sino sencillamente una infamia y de luchar con todas nuestras fuerzas, sobre todo los hombres, para detener esta lacra social que nos incumbe, que nos avergüenza a todos como sociedad", ha asegurado al inicio de la Conferencia Anual de Multinacionales. En este sentido, ha expresado su "profundo dolor" por las muertes de las últimas mujeres víctimas de violencia de género. "Sí quisiera referirme a un asunto de actualidad y es una barbarie que no cesa en nuestro país, por desgracia, como es la violencia machista. Dos mujeres y una niña de cinco años han perdido la vida en las últimas horas aquí en la Comunidad de Madrid", ha lamentado. También ha recordado "a los poderes públicos, a las familias, a las empresas y a la sociedad civil" el "deber de parar de una vez por todas lo que no es sino miseria moral, que deja tantos huérfanos, tanto dolor, tantas vidas no vividas de mujeres víctimas de esta insoportable violencia machista". Finalmente, antes de comenzar con su intervención ha manifestado su "indignación y profundo dolor". En total, son 53 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023 y 1.238 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Además, dos menores han fallecido este año por violencia de género.