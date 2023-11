(Previa) El United quiere solventar una situación crítica y el Arsenal sellar el pase a octavos

El Manchester United visitará este miércoles (18.45 horas) al Galatasaray durante la jornada 5 en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la obligación por ambas partes de ganar para seguir con opciones plenas de clasificación, mientras que el Arsenal recibirá al Lens (21.00 horas) pudiendo sellar matemáticamente su pase a octavos de final. El equipo entrenado por Eric Ten Hag encara una jornada crítica en el complicado RAMS Park de Estambul, donde necesita sacar un buen resultado para no ser 'desahuciado' en el Grupo A. Para ello, debe salir de Turquía con una victoria que le haga afrontar con un poco más de claridad su posterior envite frente al Bayern de Múnich, invicto hasta el momento. Sexto en la Premier League después de tres victorias consecutivas, el Manchester United está último de su grupo europeo, con tres puntos, mientras que Copenhague y Galatasaray se encuentran empatados a cuatro. De entre ellos saldrá el otro clasificado para octavos, pues el Bayern tiene ya su billete matemático; uno irá a la Liga Europa y finalmente el cuarto se despedirá este curso de toda competición europea. El encuentro de la jornada 2 que enfrentó a Galatasaray y Manchester United en Old Trafford se saldó con remontada del cuadro turco (2-3); eso resquebrajó a los 'red devils', que no sumaron ni un solo punto en las primeras dos jornadas de la máxima competición europea. Además, el equipo turco, que nunca ha perdido como local ante el United en torneo continental, podría encarrilar mucho su pase con un triunfo. Otra de las grandes noticias para el Galatasaray es que su goleador, Mauro Icardi, volvió a marcar en la victoria liguera del pasado fin de semana ante el Alanyaspor (4-0). Ese tanto zanjó una racha de cuatro partido sin ver puerta, en los que además el equipo dirigido por Okan Buruk cosechó dos derrotas. Además, el líder Bayern recibe en el Allianz Arena al Copenhague (21.00). Teniendo los muniqueses el primer puesto del grupo ya asegurado, el objetivo pasará por seguir aumentando su récord de 17 victorias y 38 partidos sin perder en la fase de grupos de la Champions League. OPTIMISMO 'GUNNER' Por otra parte, el Arsenal busca frente al Lens y en el Emirates Stadium sentenciar su pase a octavos, ronda que no pisa el conjunto 'gunner' desde 2017, cuando cayó derrotado de forma contundente ante el Bayern de Múnich con un resultado global de 10-2 en su eliminatoria. Para lograr el pase matemático, el equipo de Mikel Arteta deberá puntuar ante un rival que le venció (2-1) durante la jornada 2. Los londinenses llegan a esta cita en una racha de tres victorias seguidas y como líderes de la Premier, dejando atrás un pequeño bache de dos derrotas ante West Ham y Newcastle. Además, los ocho encuentros europeos que encadena en el Emirates sin caer derrotados invitan al optimismo. Mientras, el Lens busca un resultado positivo en Londres que le permita depender de sí mismo en la última jornada para meterse por primera vez en su historia en los octavos de la máxima competición continental. En caso de no lograrlo, los pupilos de Franck Haise dependerán de que el Sevilla no pierda ante el PSV para seguir manteniendo sus opciones de clasificación en la sexta y última jornada. Además, en el Grupo D, el Inter visita al Benfica en el Estadio da Luz (21.00); los de Milán saben que, pase lo que pase, dependerán de sí mismos para amarrar el liderato en la última jornada, en tierras milanesas, contra la Real Sociedad. Y por último, Sporting de Braga y Union Berlin se miden en Portugal (21.00) con el botín del tercer puesto del Grupo C en juego.