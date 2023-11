Previa del Sevilla - PSV Eindhoven

El Sevilla afronta este miércoles ante el PSV Eindhoven en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.45 horas/Movistar Liga de Campeones) el partido más trascendental de la temporada, sabiendo que una derrota le dejaría matemáticamente fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones, en una quinta jornada en la que los neerlandeses buscan dar un paso adelante hacia las eliminatorias. Las cuentas son claras: si pierden, los nervionenses estarán fuera de la 'Champions', e incluso podrían quedarse sin el consuelo de su competición fetiche, la Liga Europa, si además el Lens suma ante el líder del Grupo B, el Arsenal. También un empate les eliminaría si los franceses diesen la campanada con una victoria en el Emirates. Con solo dos puntos, los que consiguió en las primeras jornadas frente al Lens (1-1) y, precisamente, ante los holandeses en el Philips Stadion (2-2), el conjunto andaluz es colista a tres unidades tanto del cuadro galo como de su rival de este miércoles, que actualmente ostenta la segunda plaza. Los 'gunners' (9), que le endosaron las dos derrotas sufridas esta temporada en la competición -1-2 y 2-0-, tiene pie y medio en octavos. Las cosas no marchan mucho mejor en LaLiga EA Sports, donde el equipo es decimoquinto con 12 puntos, cuatro de renta sobre los puestos de descenso, después de siete fechas sin conocer la victoria -cinco empates y dos derrotas-. Y es que, tras la destitución de José Luis Mendilibar, no ha tenido en Diego Alonso el revulsivo que esperaba. El técnico uruguayo no ha logrado dar con la tecla. Debutó con un esperanzador empate liguero ante el Real Madrid (1-1) a finales de octubre, pero se le resiste una victoria en las dos principales competiciones en las que está inmerso el equipo; sin contar con el triunfo ante el modesto Quintanar en Copa del Rey, enlaza siete encuentros sin ganar desde su estreno. La derrota del pasado domingo ante la Real Sociedad (2-1), un partido que los andaluces terminaron con nueve hombres por la expulsión de Sergio Ramos y de Jesús Navas, ha acabado por incendiar los ánimos en el entorno sevillista, envuelto también por el ruido del posible regreso de José María del Nido a la presidencia dentro de unos días en la Junta General de Accionistas. Tanto el central de Camas como el lateral de Los Palacios formarán de inicio en defensa, donde no estará el francés Loïc Badé, lesionado frente a los donostiarras y que dejará su puesto en el centro de la zaga al serbio Nemanja Gudelj, descansado tras perderse el duelo del fin de semana por sanción. Tampoco estarán el portero noruego Orjan Nyland, el argentino Erik Lamela ni el extremo Suso Fernández, lesionados, mientras que el centrocampista francés Boubakary Soumaré es duda por molestias en el tobillo. Enfrente, el PSV Eindhoven acude a la cita en Sevilla con la esperanza de sellar su billete para octavos, algo que conseguirá si logra un triunfo y el Lens pierde contra el Arsenal, el único equipo que ha logrado doblegarle esta temporada -con un contundente 4-0 en la jornada inaugural de la fase de grupos-. En la Eredivisie, los de Peter Bosz no encuentran oposición, con 13 victorias en las 13 jornadas disputadas hasta el momento, en las que han anotado 48 goles y encajado solo cinco, lo que les convierte en el equipo más goleador y menos goleado de la máxima categoría del fútbol neerlandés. El exsevillista Luuk de Jong, el futbolista que más goles ha aportado este curso (17), será la principal amenaza para los hombres de Diego Alonso, y contará con la inestimable ayuda del mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, que se salvó milagrosamente de una durísima entrada en la goleada de los suyos el pasado fin de semana ante el Twente (0-3). FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: SEVILLA FC: Dmitrovic; Navas, Gudelj, Ramos, Acuña; Fernando, Sow; Ocampos, Rakitic, Óliver Torres; y En-Nesyri. PSV EINDHOVEN: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong y Lozano. --ÁRBITRO: Davide Massa (ITA). --ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán. --HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.