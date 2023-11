Plex comparte el historial de contenidos vistos por el usuario con sus amigos y familiares en su nueva función social

Los usuarios de la plataforma multimedia Plex están descubriendo que una de las últimas funciones sociales introducidas, 'Descubrir juntos' ('discover together'), comparte con amigos y familiares el historial de contenidos visualizados, incluidos los vídeos más comprometedores. Plex se actualizó a principios de noviembre para introducir una nueva función nominada 'Descubrir juntos', que comparte la experiencia con un grupo de personas, amigos y familiares, lo que significa que se pueden ver recomendaciones de contenido en base a sus preferencias, pero también su historial de actividad. Esta última característica es la que actualmente está poniendo en alerta a los usuarios de Plex, porque muestra a los demás los contenidos que hayan calificado, los que añaden a la lista de cosas por ver, pero también lo que están viendo. Y no solo lo que están viendo de plataformas como Roku, Apple TV y Amazon Fire TV o de servicios como Disney+ y Netflix, sino también lo que reproducen desde su disco duro, lo que puede contener vídeos de carácter más privado. La alarma ha saltado en foros y comunidades como Reddit, donde los usuarios ya han alertado de que con esta nueva función social los amigos y familiares pueden saber si ves vídeos pornográficos, aunque preocupa el hecho de que también envíe informes semanales con la actividad de visionado, sobre todo por cuestiones de privacidad. Y no puede evitarse porque, actualmente, 'discover together' está activada de forma predeterminada sin una opción que permita salir de ella. Esta función es posible porque Plex es un programa gratuito que permite convertir un ordenador en un servidor multimedia desde el que reproducir todo tipo de contenido. Es, además, compatible con una gran variedad de formatos, y ofrece la capacidad de ordenar y acceder a los archivos de forma remota desde otros dispositivos, como 'smartphones' o televisiones inteligentes. Esta plataforma dispone también de contenidos gratuitos con publicidad, como películas y series. Y cuenta con una suscripción de pago, Plex Pass, que ofrece ventajas adicionales a sus usuarios. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de descargar contenidos en cualquier dispositivo para acceder a ellos sin conexión.