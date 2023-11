Martes, 28 de noviembre de 2023 (09:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

"La situación en Gaza continua siendo catastrófica", denuncia la ONU

Jerusalén (EFE).- El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, denunció este martes que "la situación en Gaza continúa siendo catastrófica" a pesar de la entrada de ayuda humanitaria gracias a la tregua alcanzada por el Gobierno israelí y el brazo político del grupo islamista Hamás. "La situación humanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica y requiere la entrada urgente de ayuda y suministros adicionales de manera fluida, predecible y continua para aliviar el sufrimiento insoportable de los palestinos de Gaza", asegura un comunicado difundido por Winnesland.

ISRAEL PALESTINA

Tropas israelíes matan a dos jovenes palestinos de Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Soldados israelíes mataron este martes a dos jóvenes palestinos, uno de ellos menor, en las localidades cisjordanas de Kafer Ain, al noroeste de Ramala, y en Beitunia al oeste de esa ciudad, coincidiendo con el quinto día de tregua entre el Gobierno israelí y Hamás en la Franja de Gaza, informó la agencia de noticias palestina, Wafa. Malek Mayed Abdelfatah, de 17 años, murió alcanzado por varios disparos en el hombro, el abdomen y el pie, durante unos enfrentamientos con fuerzas del Ejército cuando estas irrumpieron en la localidad de Kafer Ain, al noroeste de Ramala.

UCRANIA GUERRA

Rusia ataca 130 pueblos con artillería y lanza sabotajes distraer a las tropas ucranianas

Kiev (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron durante la jornada de ayer un total de 130 zonas habitadas en siete óblasts situados en el arco que forman la provincia fronteriza de Sumi, en el noreste, y la parcialmente ocupada Jersón en el sur, informó hoy el Estado Mayor de Kiev. El parte de hoy del Estado Mayor informa asimismo de acciones de sabotaje rusas en las zonas de Siversk y Slovozhanske, en las provincias de Donetsk y Járkiv respectivamente, para obligar a Ucrania a mantener allí a un cierto número de tropas y evitar que éstas puedan ser utilizadas para reforzar la defensa de puntos más calientes del frente.

BIRMANIA CHINA

Buques chinos participan en ejercicios navales en Birmania en medio de tensión fronteriza

Bangkok (EFE).- Tres barcos de la marina china han arribado a un puerto de Birmana para participar en unos ejercicios navales conjuntos, en un momento de creciente inseguridad fronteriza entre ambos países que ha generado preocupación en Pekín. Un buque destructor, una fragata y un barco de abastecimiento con unos 700 tripulantes llegaron el lunes al puerto de Thilawa, en el sur de Rangún -antigua capital y principal ciudad del país-, publica este martes el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

INDIA ACCIDENTE

Autoridades indias dicen estar a unos cinco metros de los 41 obreros atrapados en un túnel

Nueva Delhi (EFE).- Los equipos de rescate se encuentran a unos cinco metros de distancia de los 41 obreros que quedaron atrapados hace 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India, tras nuevos avances en los trabajos de perforación, informaron este martes fuentes oficiales. "Se han recorrido casi 52 metros", dijo en una declaración a los medios el jefe de Gobierno del estado norteño de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, agregando que esperan tener vía libre hasta los trabajadores una vez alcancen a perforar 57 metros de la gruesa pared de escombros que les separan de ellos.

R.UNIDO AVIACIÓN

Primer vuelo trasatlántico operado con combustible alternativo volará de Londres a N.York

Londres (EFE).- El primer vuelo trasatlántico operado por la aerolínea Virgin Atlantic que utiliza solamente combustibles alternativos despegará este martes del aeropuerto de Heathrow, en Londres, con destino al JFK, en Nueva York. El vuelo, respaldado con financiación del Gobierno, se percibe como una manera de volar más verde gracias al llamado combustible sostenible de aviación (Saf), fabricado a partir de residuos y desechos de la economía circular (como grasa animal o aceite de cocina usado).

ACNUR PREMIO

ACNUR otorga uno de sus premios anuales Nansen a la activista colombiana Elizabeth Moreno

Ginebra (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció hoy que la activista colombiana Elizabeth Moreno Barco, que durante décadas ha asistido a comunidades afectadas por el conflicto armado, será una de las galardonadas este año con el Premio Nansen, el principal otorgado anualmente por la organización. Moreno, que durante dos décadas ha ayudado a comunidades en defensa de su territorio en la región del río San Juan de departamento del Chocó, recibirá el premio regional para las Américas, uno de los cinco anunciados hoy en un comunicado por ACNUR, que concederá estos galardones en una ceremonia el 13 de diciembre.

EEUU CINE

'Anatomy of a Fall', Palma de Oro en Cannes, cosecha nuevos premios en Nueva York

Nueva York (EFE).- La película francesa 'Anatomy of a Fall', que recibió la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes, se alzó este lunes con los galardones a mejor película extranjera y a mejor guion de los premios Gotham, que celebraron su 33 edición en Nueva York. El filme de Justine Triet, que se estrenó en octubre en Estados Unidos, dibuja la complicada relación matrimonial de dos escritores a través del juicio por asesinato de la esposa, que debe responder a preguntas cada vez más personales de la acusación mientras todos parecen sospechar de su culpabilidad. EFE

