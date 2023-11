Martes, 28 de noviembre de 2023 (04:00 GMT)

ISRAEL GUERRA

Dos días más sin guerra entre Israel y Hamás

Jerusalén (EFE).- El Gobierno israelí y el grupo islamista Hamás acordaron este lunes prolongar la tregua, el intercambio de rehenes por prisioneros y la entrada de ayuda a Gaza, dos días más, dando un respiro a los dos millones de gazatíes que han sufrido mes y medio de incesantes bombardeos y esperanza a las familias israelíes que esperan recuperar a sus seres queridos. Antes incluso de que se cerrara la lista con los nombres de los cautivos y presos que serían intercambiados este lunes, Hamás y Catar anunciaban la prolongación de la pausa, que comenzó el viernes y concluía hoy.

Hamás libera a otros 11 rehenes israelíes en el cuarto día de tregua

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel anunció este lunes que 11 rehenes israelíes fueron liberados por el grupo islamista Hamás y que están siendo trasladados a territorio israelí, en el marco del cuarto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto el fuego temporal. "De acuerdo con información proporcionada por la Cruz Roja, 11 rehenes israelíes están de camino a territorio israelí", informó la portavocía militar en un comunicado.

Israel excarcela a tres mujeres y treinta niños en el cuarto día de tregua

Jerusalén (EFE).- Israel liberó hoy a tres mujeres y treinta niños encarcelados en prisiones israelíes en respuesta a la entrega por parte de Hamás de 13 rehenes israelíes que tenía en su poder, en el cuarto día de tregua entre ambos partas y que hoy ha sido extendido dos días más. El Servicio de Prisiones de Israel confirmó la cuarta tanda de excarcelaciones de presos palestinos, de las prisiones de Katziot, Nafha, Ramon, Damon, Megiddo y Ofer. Los presos habían sido reunidos en la cárcel de Ofer, cerca de localidad cisjordana de Betunia, desde donde están siendo llevados por la Cruz Roja hacia distintos puestos de control militar israelíes

Guterres pide propiciar dos Estados, Israel y Palestina, "de forma que sea irreversible"

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes que la solución de los dos estados -Israel y Palestina- en el conflicto de Oriente Medio debe hacerse "de forma que sea irreversible". En una comparecencia ante los periodistas, tras su viaje a la Antártida, Guterres fue preguntado por cómo se puede reforzar la Autoridad Palestina en un escenario posconflicto, una vez que termine la guerra en Gaza.

Blinken volverá a Israel en su tercera visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra

Washington (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresará esta semana a Israel y a la Cisjordania ocupada en su tercera visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Gaza, anunció este lunes su oficina. El jefe de la diplomacia estadounidense, que está en Bruselas para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, alargará su viaje más allá del miércoles para visitar también Macedonia del Norte, Israel, Cisjordania y Dubái.

Informe de HRW sugiere que cohete que explotó en hospital pudo ser lanzado por palestinos

Nueva York (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) publicó este lunes un informe sobre la explosión en el hospital de Al Ahli en la Franja de Gaza del 17 de octubre, que se saldó con cerca de 500 muertos, que apunta a que fue causada por una munición que pudo ser propulsada por un cohete de los que habitualmente usan los grupos armados palestinos. Sin embargo, el informe destaca que sus conclusiones no son definitivas: "Se necesita más investigación para determinar quién lanzó el aparente cohete y si se violaron las leyes de la guerra", revela el informe "Gaza: Hallazgos sobre la explosión del 17 de octubre en el hospital de Al Ahli".

Bruselas saluda acuerdo "crítico" de extensión 2 días más de tregua entre Israel y Hamás

Bruselas (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con "satisfacción" el nuevo acuerdo "crítico" entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para prorrogar durante dos días más el cese de las "hostilidades" que comenzó el viernes y que caducaba este lunes. "El acuerdo alcanzado hoy amplía esta ventana de esperanza, permitiendo que más civiles en Gaza tengan acceso a ayuda esencial", destacó en un comunicado Von der Leyen, quien celebró el aumento "sustancial" en las entregas europeas llevadas a cabo gracias a la tregua de los últimos cuatro días.

Pionyang dice que su satélite tomó fotos de la Casa Blanca e instalaciones clave de EE.UU.

Seúl (EFE).- Medios norcoreanos informaron hoy que el satélite espía recién puesto en órbita por el régimen de Kim Jong-un ha tomado fotos de la Casa Blanca, el Pentágono y otras instalaciones estadounidenses clave en términos de defensa. El propio líder norcoreano visitó el centro de control de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial (NATA) en Pionyang, donde vio imágenes satelitales de la Casa Blanca, el Pentágono, la base naval de Norfolk (la principal de EE.UU.) o los cercanos astilleros de Newport News (donde se arman los portaaviones estadounidenses y también submarinos), según detalló la agencia KCNA.

Milei no se reunirá con Biden en la Casa Blanca, sino con su asesor de Exteriores

Washington (EFE).- El presidente electo de Argentina, Javier Milei, no se reunirá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, cuando visite la Casa Blanca, sino con su principal asesor de Exteriores, Jake Sullivan. Así lo anunció este lunes en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, quien explicó que Biden no podrá verse con el político argentino porque justo tiene previsto viajar mañana a Georgia para el funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981).

La fiscal general de Perú denuncia a Boluarte por las muertes en las protestas

Lima (EFE).- La fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público. En una declaración, Benavides aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".

Boluarte tacha de "deleznable maniobra política" denuncia en su contra de fiscal general

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este lunes que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 es una "deleznable maniobra política" con la que pretende "distraer la atención" de la ciudadanía. Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides "tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa", por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

Juez prohíbe temporalmente al fundador de Binance abandonar Estados Unidos

Nueva York (EFE).- Un juez prohibió este lunes al fundador de Binance, Changpeng Zhao, abandonar temporalmente Estados Unidos y viajar a su domicilio en Emiratos Árabes, después de que se declarara culpable del delito de lavado de activos la semana pasada y renunciara a su cargo en la compañía. La declaración de culpabilidad se produjo el martes pasado como resultado de un trato entre Zhao y el Departamento de Justicia, y en un primer momento un juez le permitió retornar a su domicilio en Emiratos mientras se pronunciara la sentencia el próximo febrero. EFE

