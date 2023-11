Eventos tecnológicos como DevTernity y JDKon incluyen ponentes mujeres generadas por IA para favorecer la diversidad

Los eventos para desarrolladores DevTernity y JDKon incluyen entre sus ponentes a oradoras generadas por Inteligencia Artificial (IA) para favorecer la diversidad de género, unos perfiles operados por el organizador de estos encuentros, Eduard Sizovs. DevTernity se presenta como una conferencia para desarrolladores enfocada a arquitectos y líderes en ingeniería, que tendrá lugar los días 7 y 8 de diciembre. JDKon, en cambo, se presenta como un evenfo enfocado a los profesionales de Java, prevista para los días 23 y 24 de mayo del próximo año. El escritor encargado de la 'newsletter' The Pragmatic Engineer, Gerely Orosz, ha denunciado que ambos encuentros incluyen entre sus ponentes dos falsas oradoras mujeres generadas por IA, según ha explicado en un hilo de X (antes Twitter). Orosz ha señalado que uno de los perfiles falsos se corresponde con una supuesta colaboradora de Ethereum e ingeniera de planta en Coinbase llamada Anna Boyko, que figura como participante en DevTernity. Tras investigar el perfil de esta persona, llegó a la conclusión de que era falso y que nadie había "oído hablar de ella en Coinbase ni ahora ni antes". La otra falsa oradora sería Alina Prokhoda, participante en la ponencia en línea 'Tactical DDD for Modern Applications' de JDKON, prevista para el 24 de mayo del año que viene, y que presuntamente ocupa el cargo de MVP de Microsoft e ingeniera senior de WhatsApp, tal y como ha señalado el investigador en este hilo de X. Ambos encuentros tecnológicos estarían organizados por la misma persona, Eduard Sizovs, que habría optado por esta alternativa para "abordar sus preocupaciones sobre la diversidad" en sus ponencias, puesto que "varios grandes oradores se niegan a participar en conferencias en las que todos son hombres", según Orosz. A raíz de denunciar este fraude, Sizovs ha comenzado a eliminar algunos perfiles de mujeres falsos, a pesar de que la mayoría de las entradas para estas jornadas de conferencias, que tienen un precio de 870 dólares por persona (789 euros al cambio actual) ya estaban vendidas. NO ES LA PRIMERA VEZ Además de denunciar estos hechos, el creador de The Pragmatic Engineer ha advertido que esta no ha sido la primera vez que sucede algo similar en DevTernity, ya que en este evento se han incluido oradoras falsas "durante años". Una de ellas es Natalie Stadler, presunta empleada de Coinbase, autora de The Practical Dev y participante en el evento celebrado en 2022. Tras consultarlo con un empleado de esta compañía, el investigador determinó que esta persona nunca habría trabajado allí. En este sentido, ha destacado que la página web del evento no funciona, como tampoco se puede acceder a los sitios web de DevTernity ni de JDKon. A pesar de ello, Orosz ha accedido a un repositorio público de GitHub en el que figura el historial de participantes en el encuentro de DevTernity, entre los que se encuentra Alina Prokhoda. Por otra parte, el investigador se sirve de un descubimiento de la CTO de HoneyComb.io, Liz Fong-Jones, para demostrar que el organizador de estas conferencias también está detrás de la creación de un falso perfil femenino en LinkedIn. Se trata de Julia/Julija Kirsina, presuntamente ogranizadora de conferencias a tiempo completo, 'influencer' tecnológica y artesana del 'software', según su descripción en esta plataforma, en cuyo perfil se presentan las mismas publicaciones que en el de Sizovs. "El contenido que publica 'ella' es el mismo que el de Eduard, excepto por la adición de un emoji de guiño/beso. Las fotografías de Instagram son eróticas y mezclan el atractivo sexual y los negocios de una manera que recuerda al 'catfishing'", ha indicado la directiva en una entrada de LinkedIn. Orosz, por su parte, ha destacado que Julia Kirsina incluye en su perfil que trabaja como arquitecta de 'software' en Estonia, un dato que revela no ser del todo cierto, puesto que dicha compañía de vehículos privados no dispone de oficinas en este país. EXPERTOS SE DESVINCULAN DE LAS PONENCIAS Conviene matizar que al hilo de las investigaciones compartidas por Gerely Orosz, varios ejecutivos del sector tecnológico se han retirado de las próximas conferencias para desarrolladores. Entre ellos se encuentran el programador desarrollador de Microsoft Corp. Scott Hanselman y el periodista y el ingeniero de 'software' Kelsey Hightower, según han compartido ellos mismos a través de sus perfiles personales de X. Por otra parte, Orosz ha indicado que la compañía de desarrollo de 'software' Jetbrains "ya no quiere estar asociado con DevTernity o JDKon" y que ha eliminado su patrocinio del encuentro tecnológico.