El pesimismo de los consumidores alemanes disminuye ligeramente de cara a diciembre, según GfK

La confianza de los consumidores alemanes ha experimentado una ligera mejoría de cara al mes de diciembre, según refleja el índice GfK, que aumenta hasta los -27,8 puntos desde los -28,3 de noviembre, después de haber encadenado tres meses consecutivos a la baja. "Después de tres meses consecutivos de caída, la confianza del consumidor se está estabilizando a medida que el año llega a su fin. Continúa en un nivel muy bajo y no hay señales de una recuperación sostenible en los próximos meses", señala Rolf Bürkl, experto en consumo de Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), fundador de GfK. "El ambiente todavía se caracteriza por la incertidumbre y la preocupación", añade Bürkl, para quien esta incertidumbre es particularmente evidente en la voluntad de ahorrar ante una situación geopolítica caracterizada por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, junto con la alta inflación en Alemania. El último estudio elaborado por GfK constata que la inflación sigue ejerciendo presión sobre las expectativas de ingresos de los consumidores, cuyo indicador volvió a descender en noviembre, hasta -16,7 puntos, su mínimos desde marzo. De este modo, en vista de unas expectativas de ingresos ligeramente a la baja, la disposición a comprar se mantiene en un nivel muy bajo, a pesar de la leve mejoría de noviembre, con una lectura de -15 puntos. De su lado, las expectativas económicas de los consumidores alemanes se mantuvieron prácticamente sin cambios en noviembre. Después de un aumento mínimo de 0,1 puntos, el indicador se sitúa ahora en -2,3 puntos, lo que indica que "no esperan un repunte notable de la economía en el futuro previsible".