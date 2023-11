El entrenador del Newcastle se muerde la lengua: "No fue penalti"

París, 28 nov (EFE).- El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, se mostró muy crítico con el penalti señalado contra su equipo en el descuento del partido contra el París Saint-Germain que supuso el empate a 1.

"Creo que es una decisión errónea, viene corriendo y le da en la mano. Ha sido una decisión muy grave por el poco tiempo que quedaba. Pero tengo que controlarme, no puedo decir todo lo que pienso, es también es mi trabajo. Pero estoy frustrado por los jugadores, hemos estado muy cerca", afirmó.

"No puedo pedir más a mis jugadores, lo han dado todo, ha sido un gran partido de equipo e individual y es una pena que no lo puedan celebrar. Me quedo con lo positivo", señaló.

"Cuando pasó el sorteo, se dijo que era el grupo de la muerte, por eso estamos frustrados, hemos tenido la clasificación en la mano", comentó. EFE

