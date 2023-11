El defensor del pueblo peruano niega vínculo con una presunta red corrupta en la Fiscalía

Lima, 28 nov (EFE).- El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, afirmó este martes que no conocía antes de asumir el cargo a la fiscal general, Patricia Benavides, y negó cualquier relación con una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público que es investigada por las autoridades.

"Puedo decirle al país que yo no conocí a la fiscal de la Nación (general) hasta después de mi elección (el 18 de mayo pasado). Si no la conocía ni siquiera había intercambiado una palabra (...) ¿cómo podría yo haberle pedido algo?, es imposible, no se ajusta al criterio de verdad", señaló Gutiérrez en una conferencia de prensa.

Este lunes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac) detuvieron a un asesor de Benavides, Jaime Villanueva, y allanaron viviendas y oficinas de asesores y exasesores, como parte de la investigación de la presunta organización "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público".

Esa organización supuestamente buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Gutiérrez como defensor y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos "para fines ilícitos".

Gutiérrez indicó, al respecto, que los chats filtrados en los que Villanueva mantiene una conversación con un congresista, desconocido por el momento, hablan de la votación del defensor del pueblo, pero que se refieren a otro candidato y no a él.

"Está claro que la investigación comete un error cuando establece como hipótesis que los investigados habrían favorecido la elección del defensor del pueblo. Esto no es verdad, pero no a resultas de mi posición, si no a resultas de la información a las cuales tienen acceso", indicó mientras mostraba copias impresas de los mensajes.

Tras reiterar en varias ocasiones que no conocía a Benavides antes de asumir su cargo, aseguró que su elección como defensor cumplió todas las normas y que "jamás ha pedido nada" a ninguna autoridad.

"Estamos en un momento de suma preocupación por lo que viene ocurriendo en el país, ciertamente por encima de las personas están las instituciones", dijo al añadir que no iba a pedir la renuncia de Benavides porque esa es una decisión que le corresponde a ella.

El defensor también aclaró que este lunes, cuando se realizó la intervención policial en Lima, se encontraba en un viaje oficial en Panamá y por eso no ofreció declaraciones, por lo que negó que tuviera la intención de fugar del país, como indicaron algunos medios locales.

El lunes, el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo exigió en un comunicado que Gutiérrez dimita y se someta a las investigaciones que le corresponden por este caso.

"Como sindicato alzamos nuestra voz para manifestar nuestro absoluto rechazo frente a una situación que consideramos sostenible; exigimos al señor Josué Gutiérrez que se parte del cargo de defensor del pueblo y se someta a una investigación que, con la debidas garantías, establezca las responsabilidades a que hubiera lugar", señaló el pronunciamiento.

Gutiérrez respondió este martes que no va a renunciar y que convocó a la prensa para explicar que no tiene nada que ver en este proceso "que podría haber deslegitimado a la institución".