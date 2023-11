'Cholo' Simeone: "Llevábamos años sin llegar al final con esta tranquilidad"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone subrayó este martes que él y sus pupilos llevaban "años" en la Liga de Campeones "sin llegar al final" de la fase de grupos "con esta tranquilidad" de saberse ya clasificados para los octavos de final, situación lograda en este curso 2023/24 gracias a su victoria por 1-3 contra el Feyenoord. "Siempre es importante terminar lo más arriba posible. Llevábamos años sin llegar al final con esta tranquilidad de ver si somos primeros o segundos. Pero nada, a seguir trabajando y a descansar porque este partido nos exigió mucho. Y a pensar en el domingo, que será un partido muy bonito", dijo el 'Cholo' Simeone ante los micrófonos de Movistar Plus+, después de vencer en su visita a Róterdam para la jornada 5. "Muy contento por los futbolistas, la verdad que vienen haciendo partidos muy importantes. Hoy sabíamos de la dificultad del rival, de lo importante que es su localía cuando han jugado en Europa, lo bien que va en liga también paralelamente y sabíamos de la dificultad que nos podíamos encontrar", señaló el técnico colchonero. Aun así, el Atlético lidió bien con la presión en De Kuip. "Lo interpretamos bien, buscamos jugar el partido que queríamos, hubo actuaciones muy buenas y en el colectivo creo que hicimos un partido importante para el club", indicó Simeone, cuyo equipo se disputará el liderato del Grupo E en la sexta y definitiva jornada, ante la Lazio. Pero para llegar a esa instancia, ganar en casa del Feyenoord era vital. "Podríamos haber marcado el tercero antes, lástima que no tuvimos la frescura y la eficacia que se pudo haber tenido en esos finales de jugada, que parecía que llegaba el gol", lamentó al respecto. "Dejamos como se dice con vida al rival. Ahí te hace el 1-2, en su estadio se empieza a mover todo otra vez y de repente otra vez el equipo aparece marcando el 1-3, generando un final de partido mejor", resumió el entrenador argentino tras una victoria con bastante suerte. Además, elogió a Rodrigo Riquelme y a Mario Hermoso. "Me pone muy contento por el trabajo de ellos. Mario viene, hace ya año y medio o dos años, haciendo las cosas muy bien. Y Riquelme jugó un partido extraordinario, sabía que tenía que jugar él", explicó Simeone sobre su once titular. "Lino venía de hacer un partido extraordinario el otro día contra el Mallorca, pero las características de Roro yo entendía que podían serle mejor para el equipo. Por suerte acertamos e hizo un partido increíble", remarcó el 'Cholo' respecto a su elección para el carril izquierdo. Por último, Simeone habló del inminente partido liguero contra el Barça. "El Barcelona siempre será el Barcelona, más allá de los pasajes o en momentos lo que puedan hablar de ellos. Tiene un entrenador con las ideas clarísimas, un grupo de futbolistas que juegan muy bien el fútbol y un equipo que obviamente tiene como gen atacar, y no lo va a variar", concluyó.