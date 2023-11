Carvajal: "Rodrygo se ha quitado la presión de los goles"

Madrid, 28 nov (EFE).- Después de tres partidos consecutivos marcando para el Real Madrid, Dani Carvajal valoró la liberación del brasileño Rodrygo Goes, convencido de que les va "a dar muchísimo" después de quitarse "la presión de los goles" por una mala racha.

"Rodrygo sabe que esto es el Real Madrid, estás tres partidos sin marcar y te llueven las críticas. Lleva varios años, sabe lo que significa y me alegro de que se haya quitado la presión de los goles. Siempre ayuda pero cuando está en racha, el equipo lo nota. Ojalá se alargue porque nos va a dar muchísimo", manifestó.

Carvajal compareció en rueda de prensa antes del duelo ante el Nápoles, feliz por el momento que protagoniza y centrado en un partido que puede dejar sentenciado el liderato de grupo para un Real Madrid ya clasificado para octavos de final.

"Estoy aportando mucho al equipo, me encuentro muy bien. Estoy al cien por cien focalizado en el partido ante un gran rival y un gran extremo del Nápoles como es Kvaratskhelia. Iremos a por el objetivo y el triunfo", dijo.

"Soy un jugador que se mide bastante poco a nivel de esfuerzos, siempre intento dar el máximo en el campo, no entra en mi cabeza no darlo, pero si hay momentos en los que el cuerpo me pide parar te vas conociendo. Sabes cuando asumes un posible riesgo de lesión y se habla con el míster, con el doctor. El objetivo de todos es estar al cien por cien y si no que salga un compañero que lo haga igual de bien", añadió.

Por el momento Carvajal se ve en perfecto estado físico, sin tener que pedir descanso a Ancelotti por ninguna molestia. El Real Madrid sufre ocho bajas para el partido y está convencido de que es el momento de los jugadores que esperan oportunidades.

"No es algo bueno tener tantas bajas y lesiones, pero cuando hay lesionados se abren oportunidades para jugadores que normalmente no tienen muchos minutos. Es su momento. Tienen que estar preparados. Estoy convencido de que nos van a ayudar, van a hacer grandes partidos y a ayudarnos a estar más cerca de los objetivos".

Del rival, el Nápoles, resaltó que es un equipo "de talla mundial", más peligroso tras el relevo en el banquillo. "Esperamos a un equipo más motivado porque siempre que cambia el míster, los jugadores quieren demostrar y hacer un buen partido".

Por eso, auguró un rival "valiente" en el estadio Santiago Bernabéu, "que va a intentar ganar para entrar en octavos de final e incluso buscar la primera plaza".

Respecto al eterno rival, un Barcelona en momento irregular, Carvajal aseguró que lo espera luchando hasta el final por los títulos.

"Al final están ahí, con pie y medio en octavos de Champions, peleando LaLiga a escasamente cuatro puntos del líder. Se está viendo una que LaLiga está muy igualada, que cada partido cuesta una barbaridad sacarlo y es un rival para todas las competiciones". EFE

