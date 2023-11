AWS presenta un servicio de autenticación con la palma de la mano para prevenir brechas de seguridad en empresas

Amazon Web Services (AWS) ha presentado una nueva herramienta de autenticación que permite utilizar la palma de la mano para confirmar la identidad de los usuarios y con la que la compañía busca prevenir brechas de seguridad en las empresas. La firma tecnológica ha dado a conocer sus novedades en el evento organizado para la comunidad global de tecnología 'cloud', que se celebra estos días en Las Vegas (Estados Unidos) y que espera acoger a 50.000 asistentes y a cinetos de miles participantes virtuales hasta el próximo 1 de diciembre. La primera de las jornadas de este encuentro, AWS re:Invent 2023, la ha conducido el vicepresidente senior y AWS Utility Computing, Peter DeSantis. El directivo ha presentado su nuevo servicio de identidad Amazon One Enterprise, que utiliza la palma de la mano para una autenticación "completa y fácil de usar", según una nota de prensa. Este nuevo servicio facilita a las organizaciones una experiencia rápida, cómoda y sin contacto a los empleados y otros usuarios autorizados para el acceso a ubicaciones físicas -centros de datos, oficinas, etc.- y a bienes digitales como activos de 'software' protegidos. Según Amazon, One Enterprise elimina la sobrecarga operativa asociada a la gestión de los métodos tradicionales de autenticación empresarial, como las insignias o los números PIN, "que comparten vulnerabilidades de seguridad comunes", según este comunicado. De este modo, los adminsitradores de TI y de seguridad de las empresas pueden instalar fácilmente los dispositivos Amazon One y adminsitrar usuarios, disporitivos y actualizaciones de 'software' en la consola de administración de AWS. Por otra parte, la firma ha anunciado tres nuevas incorporaciones sin servidor a través de su cartera de bases de datos y análisis, que hacen que sea más rápido y fácil para los clientes escalar su infraestructura de datos, a fin de soportar los escenarios de uso más exigentes. Una de estas novedades es Aurora Limitless Database, una funcionalidad que escala de manera automática más allá de los límites de escritura de una única base de datos de Amazon Aurora. Esto facilita a los desarrolladores el escalado de sus aplicaciones, por lo que se pueden ahorrar "meses" de trabajo, en comparación con la creación de soluciones personalizadas. Amazon ElastiCache Serverless, por su parte, ayuda a los clientes a crear cachés de alta disponibilidad en menos de un minuto, y escala al instante vertical y horizontalmente para soportar las aplicaciones más exigentes de los clientes, sin tener que administrar infraestrucrtura. Finalmente, Amazon Redshift Serverless utiliza Inteligencia Artificial (IA) para predecir las cargas de trabajo y escalar automáticamente los recursos para ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos en términos de precios y rendimiento. AMAZON TRANSCRIBE Ampliando las capacidades de la IA generativa, la compañía ha presentado mejoras en su servicio de reconomiento de voz automático (ASR, por sus siglas en inglés), Amazon Transcribe, también enfocado a un uso empresarial y que permite a las organizaciones añadir capacidades de conversión de voz a texto a sus aplicaciones. Amazon ha explicado que esta tecnología, que a finales de 2022 admitia 79 idiomas y ahora ha ampliado su soporte a 100 idiomas, se entrena empleando los mejores algoritmos autosupervisados para aprender los patrones universales inherentes del habla humana en todos los idiomas y acentos. Además, garantiza que los idiomas tradicionalmente menos representados también alcancen "altos niveles de precisión". Al emplear el modelo básico de comunicación, este sistema "ofrece una mejora significativa en la precisión de entre el 20 y el 50 por ciento en la mayoría de los idiomas", además de que ofrece mejoras en la legibilidad con puntuación y mayúsculas más precisas, según la firma tecnológica. Amazon Transcribe utiliza representación JavaScript Object Notation (JSON) para su salida y proporciona el resultado de la transcripción en dos formatos diferentes: formato de texto y formato detallado.