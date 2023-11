Urtasun sobre el pacto de Shakira con Hacienda: "Todos somos iguales ante la ley"

El ministro de Cultura y portavoz de SUMAR, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes 27 de noviembre que todas las personas son "iguales ante la ley", en relación al reciente pacto alcanzado por la cantante Shakira con Hacienda con el que ha conseguido no entrar en prisión tras reconocer un fraude de 14,5 millones de euros. Urtasun ha precisado, en todo caso, que esta valoración no la hace desde la gestión del Ministerio de Cultura, sino como portavoz de SUMAR, debido a que se encontraba en un acto de partido en el Espacio Rastro de Madrid. "Como portavoz sí puedo decir que evidentemente todos somos iguales ante la ley y todos debemos pagar los impuestos que nos tocan", ha apuntado, al ser preguntado por este acuerdo de la cantante colombiana antes de su juicio. La defensa de Shakira alcanzó la semana pasada un pacto con las acusaciones a las puertas de su juicio en la Audiencia de Barcelona. La condena pactada le supondrá a la artista una multa de 7.329.990 millones de euros (a parte de las cuotas que ya devolvió) y una pena de tres años de cárcel que no cumplirá a cambio de pagar otros 432.000 euros. La previsión era que el juicio durara hasta el 14 de diciembre, pero se saldó en solo 10 minutos en los que el tribunal constató que acusaciones y defensa habían presentado un acuerdo que Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de la Generalitat y la defensa de la artista han ratificado en la sala. También la propia Shakira ratificó el acuerdo, para lo que se sentó en el banco de los acusados para contestar "sí" a las dos preguntas del juez sobre si entendía de qué se le acusaba y si reconocía los hechos y se conformaba con la condena que se le había impuesto. La defensa legal de Shakira llegó a un acuerdo de conformidad antes del juicio --por presuntamente cometer seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014-- para que la cantante pudiese "priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos". En un comunicado de 'Llorente y Cuenca', se detallaba que, este acuerdo, pretendía "poner un punto y final al proceso y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante". "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", manifestó entonces la artista. Shakira detalló que tenía dos opciones ante este juicio. "Seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos; dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".