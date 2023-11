Transportista desvía buques a canal de Suez por atasco en Panamá

(Bloomberg) -- El canal de Panamá está tan saturado que el mayor operador mundial de buques quimiqueros decidió desviar su flota al canal de Suez.

Stolt-Nielsen, con sede en Londres, que cuenta con una división de tanqueros con 166 naves, está cobrando a sus clientes costos adicionales por la ruta más larga, según informó la empresa en un correo electrónico. El embotellamiento en el canal de Panamá debido al bajo nivel del agua ha llevado a los transportistas a desviarse al canal de Suez, el cabo de Buena Esperanza o incluso a través del Estrecho de Magallanes en el extremo sur de Sudamérica.

“Stolt Tankers ha descubierto que el servicio a través del canal de Panamá se ha vuelto cada vez menos confiable en los últimos meses”, dijo la compañía en un correo electrónico. “Nuestros clientes necesitan tener la seguridad de que su carga llegará a tiempo para evitar un impacto negativo en sus cadenas de suministro, por lo que hemos estado desviando nuestros barcos a través del canal de Suez”.

La Autoridad del Canal de Panamá, que normalmente recibe unos 36 barcos al día, anunció el 30 de octubre que reducirá gradualmente el número de naves a 18 al día a partir del 1 de febrero para conservar agua de cara a la temporada seca. Panamá tuvo el mes de octubre más seco que se haya registrado debido a una sequía provocada por el fenómeno meteorológico de El Niño, dijo la autoridad.

Según expertos, es poco probable que el canal pueda aumentar el tráfico hasta que comience la temporada de lluvias a mediados de 2024. Este año, algunos barcos han tenido que esperar hasta 20 días para atravesar el canal. Stolt dijo que otros transportistas están “adoptando un enfoque similar” para hacer frente al atochamiento en el canal.

