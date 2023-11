Tesla demanda a Suecia por bloqueo de entrega de matrículas

(Bloomberg) -- Tesla Inc. demandó al Estado sueco y al servicio postal del país después de que una huelga en el país nórdico paralizara la entrega de matrículas para sus vehículos.

La huelga de un mes de los miembros del sindicato industrial de siete talleres de reparación de Tesla en Suecia se ha convertido en una verdadera tormenta de acciones industriales, ya que otros ocho sindicatos han respaldado las demandas de los trabajadores de los talleres de reparación para que Tesla firme un convenio de negociación colectiva. Eso significa que la acción inicial, que involucra a unos 130 trabajadores de Tesla, podría ahora contar con el respaldo de miles de miembros del sindicato sueco.

La acción solidaria de los trabajadores de correos que se niegan a procesar el correo y las entregas relacionadas con Tesla ha impedido que se entreguen las matrículas de la Agencia Sueca de Transportes para los nuevos Tesla, ya que la normativa vigente establece que deben entregarse a través del servicio postal sueco, PostNord AB.

Las dos demandas separadas, que piden a los tribunales que obligue a la agencia de transporte a entregar las matrículas directamente a Tesla o hacerlo por otras vías, se producen pocos días después de que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, calificara la medida laboral sueca de “locura”.

En la demanda, el bufete de abogados sueco que representa a Tesla califica la falta de entrega del correo por parte de PostNord AB de “muy grave, casi una amenaza para el sistema” y las acciones de la agencia de transporte de “discriminatorias”. PostNord ha dicho anteriormente que no tiene competencia en el asunto, que está catalogado como fuerza mayor.

La agencia de transporte dijo que no comparte la opinión de Tesla de que la agencia no está cumpliendo con sus deberes, según comentarios enviados por correo electrónico a Bloomberg. Agregó que el fabricante de automóviles estadounidense tiene “todo el derecho” a que su caso se demuestre ante los tribunales.

Los sindicatos suecos y de otros países escandinavos tienen amplios derechos para ejercer presión cuando uno de sus compañeros entra en conflicto con una empresa. Otras acciones que afectan actualmente a Tesla incluyen un bloqueo entre los estibadores, que se niegan a cargar o descargar vehículos de Tesla en los puertos suecos, mientras que también se ha visto obstaculizada la recolección de basura y cualquier trabajo eléctrico en las estaciones de supercargadores de Tesla.

El Model Y de Tesla es el vehículo más vendido en el país en lo que va de año, con 14.078 unidades o el 6% del mercado, según Mobility Sweden. También se han vendido alrededor de 2.600 unidades del Model 3 y del Model S, en conjunto.

Nota Original:Tesla Sues Swedish State, Postal Service Over Strike Actions (1)

