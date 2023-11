Sonia Ferrer y Sergio Fontecha, derroche de pasión en un fin de semana muy hípico

Fin de semana muy especial para los amantes de la hípica y todo lo relacionado con el caballo, ya que se ha celebrado en el recinto ferial de IFEMA la Madrid Horse Week. Un evento en el que este año hemos echado mucho de menos a Marta Ortega (y sus lookazos), en la recta final de su tercer embarazo -es madre de Amancio (10) con Sergio Álvarez Moya y a principios de 2024 se convertirá en madre de su segundo hijo en común con Carlos Torreta, con el que ya tiene a la pequeña Matilda (3)- y se ha convertido en la gran ausente de esta cita ecuestre. No se la han perdido sin embargo otros rostros conocidos como Helen Svedin, que sin la compañía de Luis Figo ha disfrutado de la competición hípica con una amiga con la que cómpartió confidencias mientras degustaban una copa de vino blanco; Mar Saura, guapísima con un sombrero de ala ancha con una pluma y de lo más cómplice con su marido, Javier Revuelta -presidente de la Real Federación Española de Hípica-, con el que lleva 22 años de feliz relación, o el exmarido de la presidenta de Zara, Sergio Álvarez Moya, que presumió de su felicidad al lado de su nueva pareja, Jacinta Errázuriz. Pero si hay una pareja que ha acaparado todas las miradas por su derroche de amor durante la jornada ha sido la formada por Sonia Ferrer y su marido, Sergio Fontecha. Sin perder detalle de la participación de la hija de la presentadora, Laura (13) -fruto de su matrimonio con Marco Vricella- en una de las competiciones de salto, no dejaron de dedicarse miradas y gestos cariñosos, además de apasionados besos y sonrisas de lo más significativas, que demuestran que están en su mejor momento. Fue a principios de 2021 cuando Sonia conocía al Policía Nacional. Año y medio después se daban el 'sí quiero' en una boda de ensueño y como la comunicadora confiesa en cada una de sus apariciones públicas, el balance es más que positivo. Y viéndoles en la Madrid Horse Week, no podemos estar más de acuerdo. ¡Enamoradísimos!