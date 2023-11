OpenAI ultima una venta de acciones con vistas a una valoración de unos 80.000 millones

La firma tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT y envuelta en los últimos días en una batalla por el control de la dirección de la empresa, mantiene contactos con inversores sobre una venta de acciones que valoraría la 'startup' de inteligencia artificial en unos 86.000 millones de dólares (78.576 millones de euros), una cifra que supondría casi tres veces más que los alrededor de 29.000 millones de dólares (26.496 millones de euros) en que se valoraba a principios de 2023, cuando Microsoft alcanzó el 49% de su propiedad. La próxima colocación entre inversores privados de acciones de OpenAI servirá así para comprobar cuál es la factura para la empresa y sus inversores del reciente caos en el liderazgo de OpenAI, con el despido fulminante en primer lugar del consejero delegado, Sam Altman, que llevó a intervenir a Microsoft, principal accionista, así como a que la práctica totalidad de la plantilla amenazase con dimitir, y que se saldó a los pocos días con la restitución de Altman y el nombramiento de un nuevo consejo. En este sentido, 'Financial Times' apunta que se esperaba que la venta de acciones de OpenAI en poder los empleados, que se había planificado antes del despido de Sam Altman, valorase a la empresa en 86.000 millones de dólares antes de la crisis, añadiendo que la 'startup' continuará según lo previsto, según indicaron inversores con conocimiento del asunto. Asimismo, según fuentes consultadas por 'The Wall Street Journal', la compañía habría indicado a los inversores que espera alcanzar una cifra de ingresos de unos 1.000 millones de dólares (914 millones de euros) este año y generar muchos miles de millones más en 2024. La transacción permitirá a los empleados de OpenAI vender sus acciones existentes en lugar de que la empresa emita otras nuevas para levantar capital adicional y los representantes del dueño de ChatGPT habrían comenzado a sondear a los inversores, añade el rotativo de referencia en Wall Street. En este sentido, el consejero delegado de OpenAI se ha mostrado contrario a una salida a bolsa o a la venta de OpenAI, por lo que estas colocaciones son la manera para que los empleados puedan monetizar sus acciones . Una valoración de más de 80.000 millones de dólares convertiría a OpenAI en una de las 'startups' más valiosas y prácticamente triplicaría el valor estimado para la firma a principios de 2023, proporcionando una importante plusvalía latente para Microsoft, así como para las firmas de capital riesgo Thrive Capital, Sequoia Capital y Khosla Ventures, que también expresaron su apoyo a Sam Altman en la reciente batalla por el liderazgo de la firma. La venta de acciones de los empleados podría fijar un precio mínimo para cualquier futura operación para levantar fondos adicionales de inversores externos, apunta 'The Wall Street Journal', ya que se espera que OpenAI captarás recursos a través de la emisión de nuevas acciones que ya estaría despertando el interés de gigantes como la japonesa SoftBank, aunque las fuentes citadas aseguran que una futura ampliación de capital se llevaría a cabo aparte del proceso en curso. Asimismo, OpenAI tiene la intención de que Microsoft mantenga una participación minoritaria en la compañía, por lo que el gigante de Redmond no podría comprar acciones y elevar su participación por encima del 50%. ? ?