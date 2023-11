Mónica García asegura que llevará a cabo su mandado "desde la ética" y exige a los gobernantes "altura de miras"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que, "desde la ética", espera llevar a cabo su mandato durante los próximos años, así lo ha indicado en la inauguración este lunes de la Reunión de los Comités Nacionales de Ética, el primer acto en el que ha intervenido García como ministra. "Creo que una de las cosas que hace la ética es dotarnos de las herramientas de pensamiento y de deliberación para afrontar los retos presentes y los futuros. No ayuda para poder tomar las mejores decisiones, las mejores decisiones en la clínica y las mejores decisiones también en la política", ha manifestado García. Apoyándose en la ética, la responsable de Sanidad ha resaltado que en "los tiempos que corren" hay que exigir a los gobernantes "altura de miras para llegar a acuerdos". "Acuerdos que partan del reconocimiento del resto de actores y que interpongan el bienestar de nuestras sociedades por encima de las batallas cortoplacistas de los partidos. No podemos afrontar los retos como el crecimiento de los problemas de salud mental cavando trincheras, sino tendiendo puentes", ha destacado García. La ministra de Sanidad también ha criticado que en España "ha habido épocas en las que se han llevado a cabo políticas a sabiendas de que habría gente que las sufriría en sus propias carnes" y ha puesto como ejemplo el deterioro de los servicios sanitarios o el incremento de las listas de espera. Para García esto es "inadmisible", ya que "lo primero es no hacer daño también en política". Otro de los puntos que ha analizado dentro de la ética ha sido "el fuerte principio de justicia". "Aquí tengo que referirme a uno de mis filósofos de cabecera, John Rawls , que en su teoría de la justicia habla de que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento", ha añadido. La ministra ha se ha referido a la necesidad de crear instituciones justas, sobre todo en los sistemas sanitarios, "especialmente los públicos han de ser garantes de esa justicia social e la igualdad de oportunidades". García también ha expresado la labor de los sanitarios en acompañar a los pacientes en todo momento y ser testigos, en algunos casos, incluso de su muerte. "Es nuestra labor, la de los gobernantes, la de los profesionales sanitarios, la de los expertos en ética clínica, identificar esa labor de testigos que necesita nuestra sociedad y ha de ser central para impulsar la fraternidad que necesitan nuestras sociedades". "Ser testigo de situaciones tan clave como puede ser la muerte y la enfermedad es una enorme responsabilidad a la par de una gran oportunidad para dejar en el mundo una huella imborrable", ha finalizado García.