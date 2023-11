Manuel Díaz 'El Cordobés' no descarta la posibilidad de tener su propio programa de televisión: "No diría que no"

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido homenajeado por la Comunidad de Madrid tras poner fin a treinta años de trayectoria en el mundo taurino. El reconocido torero, no ha perdido la ocasión para abrir su corazón y hablar sobre la profunda conexión que comparte con su padre, desvelando algunos de los detalles más íntimos y desconocidos sobre su relación. Con mucha sinceridad y una gran sonrisa, ha contado, "La piel no oculta las cosas, ¿no? Siempre reivindiqué eso, el estar con la persona que yo decía que era mi padre, y la piel no miente." El torero revela cómo desde el primer abrazo con su padre, sintió una energía positiva y una conexión única: "Hablamos el mismo idioma. Nos entendemos porque hablamos el mismo idioma. Cuando las personas hablan lo mismo, los sentimientos afloran". Participando ya en el mundo de la televisión, Manuel Díaz no descarta participar en nuevos proyectos relacionados: "La tele siempre me ha dado mucho respeto porque ha sido un altavoz para mí en mi carrera. No descarto la posibilidad, pero lo miraré con respeto. Prefiero ser un buen segundo que un mal primero". Aunque sin duda alguna, su gran salto sería poder tener un propio programa, algo que ve como una posibilidad: "Después de salir en televisión y de hacer algunos programas, no lo descarto nada. Ahí está mi amigo Joaquín, que tiene hasta un programa propio, o sea, que quizás si me proponen algo no voy a decir que no, eso está claro". Al ser cuestionado sobre sus planes para estas navidades con su padre, el torero desvela que "ahora tenemos planes juntos": "Aunque también tengo muchos planes con los niños, tenemos algún viaje pendiente. Este año estaremos con el abuelo, y eso es lo que importa, ¿no? Yo soy feliz, él es feliz". Manuel Díaz también aprovecha la ocasión para compartir el significado de sus apellidos, que lleva con orgullo. "Me llamo Manuel Díaz González, porque me llamo como mi abuelo me puso. Nunca me cambiaré los apellidos. Me los puso mi abuelo, me honro en llevarlos como si fuese un hijo suyo. Nunca estuve desamparado, ni de cariño, ni como de familia", reveló con emoción.