Lunes, 27 de noviembre de 2023 (22: 00 GMT)

La fiscal general de Perú denuncia a Boluarte por las muertes en las protestas

Lima (EFE).- La fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público. En una declaración, Benavides aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".

Los fiscales anticorrupción de Perú se rebelan contra la fiscal general

Lima (EFE).- Los fiscales peruanos que integran el equipo especial anticorrupción se rebelaron este lunes contra la fiscal general de su país, Patricia Benavides, después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto. Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la Policía, una investigación al entorno de la máxima responsable del Ministerio Público.

Milei no se reunirá con Biden en la Casa Blanca, sino con su asesor de Exteriores

Washington (EFE).- El presidente electo de Argentina, Javier Milei, no se reunirá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, cuando visite la Casa Blanca, sino con su principal asesor de Exteriores, Jake Sullivan. Así lo anunció este lunes en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, quien explicó que Biden no podrá verse con el político argentino porque justo tiene previsto viajar mañana a Georgia para el funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981).

Hamás libera a otros 11 rehenes israelíes, entre ellos seis con nacionalidad argentina, en el cuarto día de tregua

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel anunció este lunes que 11 rehenes israelíes, entre ellos seis con nacionalidad argentina, fueron liberados por el grupo islamista Hamás y que están siendo trasladados a territorio israelí, en el marco del cuarto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto el fuego temporal. "De acuerdo con información proporcionada por la Cruz Roja, 11 rehenes israelíes están de camino a territorio israelí", informó la portavocía militar en un comunicado.

Guterres pide propiciar dos Estados, Israel y Palestina, "de forma que sea irreversible"

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes que la solución de los dos estados -Israel y Palestina- en el conflicto de Oriente Medio debe hacerse "de forma que sea irreversible". En una comparecencia ante los periodistas, tras su viaje a la Antártida, Guterres fue preguntado por cómo se puede reforzar la Autoridad Palestina en un escenario posconflicto, una vez que termine la guerra en Gaza.

La Casa Blanca da la bienvenida a la extensión de la tregua entre Israel y Hamás

Washington (EFE).- La Casa Blanca dio este lunes la bienvenida al acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para prolongar durante dos días más la tregua que comenzó el viernes y que caducaba este lunes. Como resultado de esa prolongación de la pausa, Estados Unidos "ciertamente espera" ver la liberación de más estadounidenses que siguen en la Franja de Gaza como rehenes, dijo en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.

Lula propone a su ministro de Justicia como nuevo magistrado de la Corte Suprema

São Paulo (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso este lunes a su ministro de Justicia, Flávio Dino, como magistrado de la Corte Suprema, y al subprocurador electoral, Paulo Gonet, como nuevo fiscal general del país. Lula comunicó los nombres propuestos al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, debido a que la cámara alta es el órgano encargado de votar y aprobar o rechazar los nombramientos.

Xóchitl Gálvez critica la "soberbia" de López Obrador en la FIL de Guadalajara

Guadalajara (México) (EFE).- La precandidata para las elecciones presidenciales de 2024 del opositor Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó este lunes el "hiperpersonalismo y la soberbia" del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. "Desde una situación de soberbia no se pueden dar soluciones a los problemas del país", señaló Gálvez, quien intervino en la mesa redonda 'Mujeres en el Poder' dentro de la feria literaria.

El hielo retrocedió en la Antártida 1,5 millones de kilómetros cuadrados en septiembre

Naciones Unidas (EFE).- La superficie helada del mar en la Antártida retrocedió este septiembre 1,5 millones de kilómetros cuadrados con respecto a la media en un mes similar en el pasado, reveló este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, que acaba de regresar de un viaje al continente blanco. Esa superficie equivale a la suma del territorio de Alemania, Francia, España y Portugal, precisó en una rueda de prensa en la ONU para dar cuenta de su viaje. EFE

