Israel confirma un principio de acuerdo con Musk para el uso condicionado de Starlink en Gaza

El Gobierno de Israel ha confirmado este lunes un principio de acuerdo con el multimillonario Elon Musk para el uso condicionado de su sistema de comunicación por satélite Starlink en la Franja de Gaza, en el marco de una visita que ha iniciado durante la jornada y que le ha llevado a visitar junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el kibbutz de Kafr Aza, uno de los lugares atacados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, ha apuntado a un "principio de acuerdo" con Musk, un hecho que ha descrito como "un acuerdo significativo" a través de un mensaje en su cuenta en la red social X, propiedad del propio Musk y anteriormente conocida como Twitter. "Las unidades de satélite Starlink sólo podrán operar en Israel con aprobación del Ministerio de Comunicaciones, incluyendo la Franja de Gaza", ha dicho, sin que la oficina de Musk se haya pronunciado por ahora sobre estas informaciones. "Mientras el Estado de Israel combate a Hamás-Estado Islámico --en referencia al paralelismo entre ambos grupos defendido desde el 7 de octubre por las autoridades israelíes--, este entendimiento es vital, como lo es para todos los que desean un mundo mejor, libre del mal y de antisemitismo, en beneficio de nuestros hijos", ha zanjado Karhi. Musk afirmó a finales de octubre que el sistema de comunicación por satélite Starlink "asistirá en la conexión de las ONG de ayuda reconocidas por la comunidad internacional", tras lo que el propio Karhi le advirtió de que Hamás lo usaría para llevar a cabo "actividades terroristas". "Israel va a usar todos los medios a su disposición para luchar contra esto. Hamás lo va a utilizar para actividades terroristas. No ha ninguna duda, nosotros lo sabemos, Musk lo sabe. Hamás es Estado Islámico", manifestó el ministro de Comunicaciones israelí, tras lo que Musk matizó que habría "un control de seguridad" con Estados Unidos e Israel "antes de encender una sola de las terminales". La propuesta del magnate llegó tras los diversos bloqueos de comunicaciones en Gaza a causa de la ofensiva militar de Israel. Starlink es un sistema de satélites lanzado por la aeronáutica SpaceX, también de Musk, y que en septiembre de 2022 ya contaba con más de 3.000 aparatos a baja órbita. VISITA AL KIBBUTZ DE KAFR AZA Tras su llegada a Israel, Musk se ha desplazado al kibbutz de Kafr Aza junto a Netanyahu, quien la ha trasladado "los horrores de la masacre" llevada a cabo por el grupo islamista palestino en este kibbutz en el marco de los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Musk se ha reunido además con el jefe del Consejo Regional de Shaar HaNeguev, Yossi Keren, y con un representante de la oficina de prensa del Ejército israelí, tras lo que ha visitado la vivienda del jefe de seguridad del kibbutz, quien murió durante los enfrentamientos con Hamás, según un comunicado publicado por la oficina de Netanyahu. Posteriormente, Musk ha visitado una segunda vivienda donde ha escuchado la historia de Abigail Idan, una niña israelí-estadounidense de cuatro años liberada el domingo por Hamás en el marco de un acuerdo con Israel para la liberación de 50 rehenes a cambio de cuatro días de tregua en la Franja de Gaza. Netanyahu se reunió el 18 de octubre con Musk en California, donde le pidió un equilibrio en la citada red social entre la libertad de expresión y la lucha contra el discurso de odio, en el marco de la controversia por el aumento de los mensajes antisemitas en X durante los últimos meses. De hecho, el multimillonario se reunirá esta misma tarde con el presidente de Israel, Isaac Herzog, un encuentro en el que también participarán familiares de rehenes que se encuentran en manos de Hamás en la Franja y en el que se discutirá "la necesidad de actuar para combatir el aumento del antisemitismo en Internet", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.