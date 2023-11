Evo Morales anticipa una victoria de la derecha en las próximas elecciones en Bolivia por la gestión de Arce

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha señalado que la derecha puede ganar las próximas elecciones de 2025 y ha anticipado que la culpa es, en su opinión, de la gestión del mandatario actual, Luis Arce, y su 'número dos', David Choquehuanca. Morales ha hecho referencia a la división de la formación política, Movimiento al Socialismo, y ha augurado las consecuencias de las disputas y acusaciones cruzadas entre ambos. Morales abandonó el cargo en 2019 en medio de presiones de las fuerzas de seguridad y bajo la sospecha de un posible amaño electoral. "Si en las elecciones de 2025 la derecha gana, será la culpa de Lucho y David. Algunos ejemplos hay, confederaciones divididas, bancadas divididas, corrupción, protección al narcotráfico", ha declarado en su programa semanal de radio antes de agregar que "no hay iniciativas". En este sentido, ha considerado que Arce está protegiendo al narcotráfico en el país al no impartir "autoridad", dando la impresión que "solo sirve para hacer mandados y no mandar". A su vez, ha criticado la gestión del Gobierno por falta de experiencia, haciendo referencia a la dimisión del ministro del Exterior, Rogelio Mayta, que conllevó la designación de una ministra interina. Por último, Morales ha animado a los actuales dirigentes a presentarse como candidatos a la reelección y a someterse a las primarias internas del MAS. El ex jefe de Gobierno boliviano ha manifestado que Arce y Choquehuanca están llevando a cabo una "guerra sucia" en su contra "desde abajo". A principios de mes, Morales catalogó como "rotundo fracaso" los tres años de gobierno de Arce, al que acusó de tratar de repartir responsabilidades entre sus ministros, legisladores y organizaciones sociales. Arce, quien había sido su ministro de Economía, tomó las riendas del oficialismo, y en las elecciones presidenciales de 2020 logró imponerse como candidato del MAS al también expresidente Carlos Mesa.