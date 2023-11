El secretario general de la UpM defiende el diálogo: Israel "seguirá siendo invitado" a reuniones

El secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, ha apostado este lunes por el diálogo como solución al conflicto de Israel y Palestina, y ha asegurado que Israel "ha sido invitado y seguirá siendo invitado" a esta reunión y a otros encuentros internacionales para abordarlo. Así se ha pronunciado en rueda de prensa tras el Foro Regional de la UpM junto al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la CE, Josep Borrell, y el viceprimer ministro y ministro de Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi. "Nos vamos a comprometer al diálogo en esta plataforma y otras muchas, es la única forma de avanzar", ha defendido Kamel, y ha deseado que Israel se comprometa a asistir a las reuniones de la UpM, ya que no ha asistido a la de este lunes. Además, ha lamentado que la reunión se celebre en estas "circunstancias trágicas", y ha recordado que los Estados del organismo condenaron los ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel. Considera que se está "viviendo una situación inimaginable en Palestina, un castigo colectivo de toda la población", y ha acusado textualmente a Israel de violar el derecho humanitario internacional. Para Kamel, la cooperación internacional no puede continuar de forma positiva y dinámica si no hay una solución "política duradera al conflicto". TENER DOS ESTADOS Ha destacado que ha habido un consenso sobre el alto el fuego y "sobre la negación a la ocupación de Gaza", algo en lo que todos los participantes en el Foro están de acuerdo, y han mostrado consenso absoluto, según Kamel. "Cuando digo todo el mundo, hablo de la Unión por el Mediterráneo. Todo el mundo está de acuerdo en mostrar una voluntad más fuerte en Palestina y en el Medio Oriente, y en que la única solución viable es la de los dos Estados", ha insistido el directivo egipcio.