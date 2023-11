El Rey señala en los Cerecedo la irrupción de la Inteligencia Artificial como el principal "reto" en el periodismo

El Rey Felipe VI ha señalado a la irrupción de la Inteligencia Artificial como el principal reto al que se enfrenta al periodismo en la actualidad, un elemento "novedoso" que se deberá superar como ha hecho la profesión "tantas veces a lo largo de la historia". Así se ha pronunciado el jefe del Estado durante su intervención en la entrega del XL Premio Cerecedo de Periodismo al periodista radiofónico Carlos Alsina, de quien ha destacado su firme "propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión" y su capacidad como entrevistador, algo que también valora el jurado del galardón. "Resulta determinante la manera de afrontar una entrevista que plantea Alsina y que sitúa a la audiencia en el centro, dejando en un segundo plano el protagonismo de quien pregunta y la voluntad del preguntado", ha valorado Felipe VI sobre el locutor de Onda Cero. En este sentido, el monarca ha puesto en valor las cuatro décadas de los Premios Cerecedo, que distinguen a los profesionales que "informan a la sociedad sin supeditarse a presiones e intereses". "De quienes prestigian una profesión imprescindible en el cuidado y salvaguarda de libertades que, como sabemos, no se consiguen de una vez para siempre", ha defendido. Sobre Alsina, el Rey también ha señalado que es un periodista "que aprecia el trabajo en equipo, que ha manifestado que la cadena de radio es su familia, que le deja equivocarse cada mañana y que, gracias a eso, de vez en cuando, aciertan". "Enhorabuena, Carlos, por este premio. Por supuesto, también a tu equipo, a tu gran familia radiofónica", ha manifestado el Rey, quien además ha resaltado del premiado su "distancia crítica" y su compromiso con "la búsqueda de la verdad sin dejarse vencer por la complacencia hacia sus interlocutores, ni por el temor a incomodarles, unido a un análisis riguroso de la información desde diferentes perspectivas". Durante la ceremonia, el Rey ha querido fijarse en el presente y futuro del periodismo, señalando la Inteligencia Artificial como el reto al que se deberá enfrentar la profesión. "Su aparición no solo afecta al trabajo individual del periodista, sino que también puede alterar los sistemas de producción, distribución y consumo de noticias, proporcionando tantas oportunidades como riesgos dependiendo de su utilización", ha alertado. El monarca ha abogado por una "búsqueda de un bien común" pues, según ha defendido, "suele resultar más útil y provechosa que la fragmentación". Por ello, ha subrayado "los beneficios de una correcta utilización de los medios que facilita la IA", con "el control de la labor insustituible del periodista". "Pueden mejorar una profesión indispensable en el devenir de las democracias", ha recordado el Rey, quien, no obstante, ha reconocido que "como en todo, podrán cambiar las herramientas, pero se deberán mantener los principios y valores que rigen el periodismo y que pasan por la independencia, el rigor y la búsqueda desinteresada de la verdad". "Corresponde a los periodistas y a los medios de comunicación la asunción de un compromiso esencial con los principios constitucionales que reconocen, garantizan y aseguran las libertades y derechos de los ciudadanos", ha afirmado Felipe VI, para defender al mismo tiempo que "el periodismo no es simplemente un medio para transmitir noticias", sino también "un pilar esencial de nuestras democracias. "Y, por ello, apoyar el periodismo de calidad es afirmar nuestro propio compromiso con los valores democráticos que a todos nos unen. El periodismo debe perseverar en su contribución a alumbrar el camino hacia sociedades, no sólo más, sino, sobre todo, mejor informadas y comprometidas con la libertad", ha concluido. RECONOCIMIENTO A ALSINA Por su parte, Carlos Alsina ha querido recordar en su discurso a Cuco Cerecedo, periodista que da nombre a este reconocimiento, por "su ingenio para el manejo de nuestras mejores armas: la ironía, el sarcasmo, la distancia y la irreverencia". Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo que cada día le acompaña en la radio y ha subrayado la importancia de la labor periodística. "Nos mueve el simple y radical apego a la verdad. La verdad frente a la manipulación. La verdad frente a la distorsión. La verdad frente a los pretendidos cambios de opinión. Nos mueve el valor que concedemos a la palabra dada, a la coherencia y a los argumentos verdaderos", ha dicho. En su fallo, el jurado define al periodista como "un innovador en la creación y reinvención de formatos radiofónicos, como las ficciones sonoras y los espacios de divulgación cultural". "Su mirada no sólo acerca a los oyentes a la realidad española, es una ventana a Europa y al resto del mundo", añade. Carlos Alsina ha desarrollado su trayectoria profesional en la radio. Inició su carrera en Onda Cero y después de su paso por Antena 3 Radio, Radio Voz y Radio Intereconomía, se puso al frente del programa 'La Brújula' de Onda Cero. Desde 2015 dirige y presenta el espacio matinal 'Más de uno' de esta misma emisora. Durante la ceremonia de entrega, Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, ha puesto en valor la importancia de este galardón en "una etapa convulsa en la que la sociedad necesita estar bien informada", ya que "sin buen periodismo no hay democracia ni libertad". El Premio Francisco Cerecedo, que convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA, está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández. El galardón lleva el nombre del periodista gallego Francisco Cerecedo, fallecido en 1977; y se entrega cada año, desde 1983. Los premiados en los últimos 10 años han sido: Xavier Vidal-Folch (2013); José Antonio Zarzalejos (2014); Félix de Azúa (2015); Claudio Magris (2016); Florencio Domínguez (2017); Rubén Amón (2018); Javier Cercas (2019); Vicente Vallés (2020); Anne Applebaum (2021) y Pilar Bonet (2022).