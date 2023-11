El ministro de Exteriores jordano ve "inaceptable" que cuando España habla de paz se le tilde de anti-israelí

El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha considerado "inaceptable" que cuando países como España hablan a favor de la paz en Oriente Próximo se les tache de tomar posiciones por una u otra parte del conflicto puesto que es algo que va en el interés de todos. "Cuando hablamos de paz no estamos tomando parte, nadie está haciendo ningún favor a nadie al optar por la paz", ha defendido Safadi en la rueda de prensa al término del VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrada en Barcelona. "Queremos la paz para ambos pueblos, para que los palestinos y los israelíes puedan vivir sin la humillación de la ocupación o el miedo por su seguridad", ha añadido, insistiendo en que "al hablar de paz hablamos en el interés de todos". Por eso, el ministro jordano ha considerado que "no es aceptable que quien quiera que hable por la paz, como cuando España declara que está a favor de una solución de dos Estados y que quiere el fin de la guerra, empiece a ser acusado de ser 'anti' esto o 'anti' aquello". El "horrible coste de esta guerra", ha esgrimido, exige que "actuemos al unísono y con claridad y firmeza para frenar una catástrofe que está amenazando la seguridad de toda la región y que tendrá repercusiones más allá" en Europa y todas partes, ha advertido. DENUNCIA UNA AGRESIÓN FLAGRANTE DE ISRAEL Safadi, que ejerce de copresidente del foro de la UpM, ha reconocido que los ministros han mantenido conversaciones francas y directas en las que no han estado de acuerdo en todo. Algunos colegas, ha comentado, consideran que lo que está haciendo Israel en Gaza, pese a los 15.000 palestinos muertos, es "defensa propia", "nosotros lo consideramos una agresión flagrante". En su opinión, "se están cometiendo crímenes de guerra" y lo que está sucediendo en Gaza entra dentro de la "definición legal de genocidio". Con todo, ha añadido, algunos países "se niegan a instar a un alto el fuego". Jordania, ha añadido, pide "un alto el fuego inmediato porque cada minuto que pasa (...) están muriendo palestinos no solo por las balas israelíes sino por privación de agua, medicamentos, electricidad y otros bienes esenciales básicos". "Todos queremos la paz", ha defendido Safadi, subrayando que el camino para esta pasa por el fin de la ocupación y la realización de la solución de dos Estados que puedan vivir en paz y seguridad y "en una región en la que todos nosotros cooperemos y todos nosotros nos aceptemos unos a otros".