El Girona no puede con el Athletic (1-1) en un intenso duelo y comparte liderato con el Real Madrid

El Girona continuará una semana más en cabeza de LaLiga EA Sports 2023-2024, aunque tendrá que compartirlo con el Real Madrid después de no poder alargar su gran momento al empatar este lunes (1-1) en el Estadio de Montilivi ante un buen Athletic Club tras un duelo intenso y atractivo por ambos lados. El conjunto catalán afrontaba el cierre de la decimocuarta jornada del campeonato con la necesidad de ganar por sexto choque liguero seguido para quedarse líder en solitario tras la victoria del Real Madrid en Cádiz, pero enfrente tuvo unos 'Leones', liderados por Iñaki Williams, que no se lo pusieron fácil, pero que tampoco encontraron la fórmula para batir a los de Míchel, que empatan a 35 puntos con los madridistas, delante por el 'average', mientras que los de Ernesto Valverde se quedan quintos con 25 puntos, a seis de la cuarta plaza del FC Barcelona. Se preveía un partido entretenido por el estilo de ambos equipos y los pronósticos se cumplieron. Hubo emoción hasta el pitido final y aunque en los primeros 45 minutos fueron donde se vivieron las llegadas más claras, los dos goles llegaron en un segundo acto más 'desordenado' y con más espacios. Con todo, Paulo Gazzaniga tuvo que intervenir mucho más que Unai Simón, que únicamente tuvo que meter una buena mano a un cabezazo de Stuani, sustituto del lesionado Dobvik. En cambio, el portero local tuvo trabajo desde el inicio con disparos de Guruzeta, por partida doble, Sancet y Vesga, aunque fue De Marcos el que gozó de la más clara al no rematar bien un balón perdido en el área, que se le fue por encima del larguero. El Girona, con Savio siempre amenazando por la izquierda, también trató de amenazar, pero salvo la mencionada de su veterano delantero uruguayo, que también tuvo otro cabezazo peligroso, y un gol anulado a Yangel Herrero por fuera de juego previo del brasileño, sólo llevó peligro en un remate desviado de Aleix García tras una buena dejada de Tsygankov. El paso por los vestuarios trajo un partido más 'tranquilo' y sin tantas llegadas, pese a que los dos equipos mantuvieron sus intenciones. En ese escenario, el de Míchel fue el primero en golpear, con el tanto de Tsygankov en el minuto 55 y que comenzó a desordenar un choque cada vez más sin control por ninguno. Y en este ida y vuelta, el Athletic sacó petróleo. Iñaki Williams encontró espacio para recibir y encaró con velocidad a la defensa visitante para acabar con calidad para dejar en nada la estirada de Gazzaniga en el minuto 67. A partir de ahí, y bajo la batuta del internacional por Ghana, el conjunto de Ernesto Valverde creció y tuvo dos buenas opciones con Raúl García, cuyo disparo taponó bien Eric García, y el propio Williams, con buena respuesta de Gazzaniga. El Girona logró rehacerse al final y terminó amenazando el área de Unai Simón, pero Yangel Herrera no cabeceó bien un centro de Yan Couto y Pablo Torre se topó con un cruce vital en su intento de remate ante el portero vitoriano.