El delantero Abdón Prats renueva con el RCD Mallorca hasta 2026

"El RCD Mallorca y Abdón Prats han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del jugador por dos temporadas más, hasta junio de 2026", avanzó la entidad balear en su página web. Ambas partes llegaron a un acuerdo después de unas negociaciones "fluidas debido al buen entendimiento" entre el jugador y el club y gracias también al "deseo de ambos de continuar" un camino que se inició en la temporada 2017-2018. Entre sus dos etapas en el Mallorca, el delantero suma 213 partidos oficiales con el primer equipo bermellón, en los que ha marcado 48 goles. Prats colaboró en tres ascensos con el conjunto balear, siendo además "decisivo" en momentos "críticos" con la categoría en juego. Esta temporada ya acumula 4 tantos en LaLiga y 3 más en Copa. "Es un momento especial porque se alarga nuestro camino. Siempre he dicho que mi ilusión y mi deseo es acabar mi carrera en el Mallorca. Aquí me he ido haciendo un hombre, un futbolista maduro. Todavía no lo he hecho todo con el Mallorca. Me faltaba la continuidad que estoy teniendo esta temporada y la regularidad en cuanto a goles en Primera División para agrandar mi historia con el Mallorca", valoró Abdón Prats. En declaraciones publicadas por el club, el delantero aseguró que quiere "seguir marcando y siendo feliz en el campo" vistiendo la camiseta del Mallorca. "Estoy en mi mejor momento, pero aún hay margen de mejora. Puedo dar más alegrías, tenemos Abdón para rato. Me encantaría levantar un título con el Mallorca. ¿Por qué no soñar?", concluyó el jugador.