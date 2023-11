Christopher Luxon jura el cargo como primer ministro de Nueva Zelanda

El conservador Christopher Luxon ha jurado este lunes el cargo como primer ministro de Nueva Zelanda, después de que llegara la semana pasada a un acuerdo con las formaciones de ultraderecha --ACT Nueva Zelanda y Nueva Zelanda Primero--, poniendo así fin a semanas de incertidumbre política. El líder de Nueva Zelanda Primero, Winston Peters, será viceprimer ministro durante la primera mitad de la legislatura y el líder de ACT, David Seymour, asumirá el cargo durante el resto del mandato, informa Radio New Zealand. Luxon ha señalado que "el trabajo número uno" de su Gobierno era arreglar la economía. "Tenemos que reducir el costo de vida, controlar la inflación para poder bajar las tasas de interés, hacer que los alimentos sean más asequibles, podemos lidiar con alquileres más bajos y combustibles más bajos", ha explicado. Además, ha declarado que además de controlar la inflación, su Ejecutivo se centraría en "restaurar la ley y el orden y asegurarse de que, en última instancia, ofrecemos mejores servicios públicos". El jefe de Gobierno, ha señalado que su gabinete estará formado por 20 ministros, de los cuales 14 pertenecen a su formación, el Partido Nacional de Nueva Zelanda, tres de ACT y tres de Nueva Zelanda Primero. En respuesta a una pregunta sobre si tener un Ejecutivo tan grande era hipócrita, dado que su partido había hecho campaña para recortar el servicio público, ha dicho que no creía que lo fuera, ya que considera que no es "excesivamente grande", sino un reconocimiento de que hay tres socios de coalición. "Necesitamos ponernos a trabajar y asegurarnos de tener a la gente adecuada en las tareas correctas y hemos pensado muy profundamente quién es el mejor para liderar ese trabajo", ha agregado. El líder del Partido Laborista y ex primer ministro, Chris Hipkins, ha felicitado a Luxon y ha alentado al nuevo Gobierno "a que se comprometa a seguir financiando los servicios públicos que los neozelandeses necesitan". "Nueva Zelanda ha pasado por momentos difíciles, pero estamos viendo cómo la economía está dando un giro, los salarios aumentan y las emisiones climáticas se reducen. Espero que este progreso continúe", ha manifestado. El Partido Nacional fue la opción más votada por los neozelandeses en las pasadas elecciones generales celebradas el 14 de octubre, nueve meses después de que la ex primera ministra Jacinda Ardern anunciara por sorpresa su dimisión. A pesar de que este buen resultado significaba el giro a la derecha del archipiélago, los nacionalistas necesitaban el apoyo de las otras dos formaciones ultraconservadoras que se presentaron a las elecciones, obteniendo así 68 de los 122 escaños que conforman el Parlamento.