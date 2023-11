Cerca de una treintena de escuelas suspenden las clases en Bélgica por amenazas de bomba

Cerca de una treintena centros educativos han suspendido este lunes las clases en la región Valonia-Bruselas (Bélgica) tras ser objeto de amenazas de bomba durante la jornada anterior. "Este domingo 26 de noviembre de 2023 por la tarde, varios establecimientos de Educación Valonia-Bruselas (...) fueron objeto de una amenaza de bomba. (...) La autoridad organizadora, respetando estrictamente el principio de precaución, tomó la decisión de suspender las clases y la recepción de estudiantes este lunes (...) en los establecimientos afectados", reza un comunicado de la institución de Educación Valonia Bruselas, la mayor organizadora de la educación pública belga en zona francófona. Además, la organización ha llamado a la calma en el caso de los centros educativos no incluidos en la lista de los 27 afectados por las amenazas. "No podemos más que deplorar la proliferación de este tipo de alertas en las últimas semanas y las dificultades que causan a todos y cada uno, y en particular a las familias", ha añadido la institución.