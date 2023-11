Cancelo: "No creo que las críticas nos afecten tanto"

El jugador del FC Barcelona João Cancelo manifestó que las críticas de la prensa y el entorno al juego del equipo no afectan tanto al vestuario si bien reconoció que a los más jóvenes sí puede pesarles más, y se mostró seguro de poder dejar atrás el mal juego ante un Oporto contra el que, en la Liga de Campeones, se juegan este martes el liderato del grupo y el pase a los octavos de final. "No creo que las críticas nos afecten tanto. Personalmente a mí no me afecta porque ya soy un poco más veterano. Tenemos un equipo muy joven. Es normal que afecte a algunos, pero esto es el Barça, es un club muy grande, de los mejores clubes del mundo. Y bueno, tenemos que saber lidiar con la presión, porque solo así vamos a conseguir grandes cosas", manifestó en rueda de prensa. Cancelo negó así que, como apuntó Xavi en comparecencias previas, el equipo salga a jugar condicionado por las críticas externas. Pero sí reconoció, como hizo su técnico, que no están en su mejor momento. "Hay momentos que no estamos tan bien, que creo que ahora no estamos haciendo las cosas como cuando llegué, por ejemplo", apuntó. "Pero el fútbol te da la oportunidad de coger confianza, de tener un partido tres días después e intentar hacerlo mejor. Es eso lo que buscamos, creo que tenemos un equipo muy joven pero con mucha calidad para intentar mejorar la situación", matizó. "Tenemos un equipo muy joven y no tiene la experiencia que igual tengo yo, Gündogan o que tienen los más veteranos del equipo, pero eso se va cogiendo año a año y bueno, creo que, como he dicho, el fútbol es un deporte que te da la oportunidad de mejorar a cada tres días y es lo que vamos a intentar", reiteró. Y esa oportunidad pasa por ganar al Oporto y pasar a octavos. "Sabemos lo importante que es para nosotros como equipo y como club y se afronta como una final. Ya podríamos haberlo hecho en el último partido contra el Shakhtar, la clasificación a octavos, pero creo que es un partido importantísimo. Va a ser una final y la tendremos que ganar", manifestó. El lateral portugués no negó que los últimos partidos han sido, por lo menos, no tan buenos como los del arranque de la temporada. "Los últimos partidos no hemos jugado como queríamos pero creo que contra el Rayo, creo que ya tuvimos un poco de mejores sensaciones en relación a los últimos partidos, pero tampoco fue un partido de 10. Creo que tenemos que mejorar", reconoció. A nivel personal reconoció también que debe volver a su mejor nivel, pero cree que es cosa del colectivo volver a ganar y a convencer. "Es un orgullo estar aquí, adoro este club desde que era niño, y voy a defenderlo con el máximo respeto, con la máxima ambición y puedo decir que trabajaré al máximo para ayudar a mis compañeros a que mañana consigamos una victoria. Creo que tampoco estoy mal pero bueno, al final es un momento no tan bueno de todos. Esto no se resuelve en el individual sino en el colectivo, tenemos que estar todos al cien por cien con la mentalidad correcta para afrontar estos partidos", señaló. "Creo que lo vamos a conseguir porque sabemos el trabajo que hacemos y la ambición que tenemos todos de poder ganar títulos este año; es lo que vamos a intentar hacer", añadió. Le quitó importancia a la reciente ausencia de gol de su compatriota João Félix. "La verdad es que los delanteros o los extremos necesitan marcar goles, pero João Félix viene de entrenar muy bien, tiene una gran actitud en los entrenamientos, en los partidos, y hay veces que no hay gol o asistencia para coger confianza, y si lo haces ya eres el mejor del mundo. Así es el fútbol y creo que João tiene la mentalidad correcta y trabaja muy bien. Nos viene muy bien, porque es cosa de ir todos juntos a buscar grandes cosas", apeló. "Claro que sí que es una mala noticia, Pepe es de los mejores centrales del mundo. Él sabe lo que me gusta de él, sabe lo que me gusta de él como jugador y lo que le aprecio. Es uno de nuestros capitanes en la selección y claro que sí, para nosotros es una mala noticia", comentó sobre la recuperación del internacional portugués, que no jugó el partido de la primera vuelta.