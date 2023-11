Bruselas ve un "asunto bilateral" el choque de Israel con España y confía en que no sea un obstáculo

La Comisión Europea considera que el choque diplomático de Israel con España y Bélgica a raíz de las declaraciones realizadas por los jefes de Gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Alexander de Croo, a la región es un asunto "puramente bilateral", aunque ha confiado en que no obstaculice el objetivo último de alcanzar la paz. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano, ha circunscrito la polémica a un asunto "puramente bilateral" sobre el que, ha dicho, "no corresponde comentar" a las instituciones europeas. Asimismo se ha referido al firme compromiso de la Unión Europea por asumir su papel en la búsqueda de una solución a la crisis en Oriente Próximo y, en este sentido, ha defendido que para avanzar "hacia la paz y la estabilidad" en la región es necesario un mayor empeño por parte de los países árabes pero también de la Unión Europea. "Esperamos que cualquier tipo de asunto bilateral, escaramuza o malentendido no se sea un obstáculo para lograr el objetivo final, que será en beneficio de israelíes y palestinos, los cuales no deben seguir viviendo los horrores que viven hoy", ha indicado el portavoz, al ser preguntado por si la UE teme ver mermado su peso como mediador por las tensiones de Israel con Bélgica, España e Irlanda.