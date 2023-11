Albares llama a la comunidad internacional a "no perder tiempo" en el establecimiento de un Estado palestino

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes que la comunidad internacional no puede "perder más tiempo" y debe apoyar el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel para garantizar la paz y la seguridad en toda la región. Así se ha pronunciado en el arranque del VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, un reunión que contará con una presencia récord de 27 ministros de los 43 países que componen esta organización, que celebra precisamente su decimoquinto aniversario. "La UpM no puede permanecer ajena a la tragedia que se está viviendo en Gaza y en Oriente Próximo", ha sostenido Albares, apostando por que de la reunión sirva para una "llamada a la acción" y para movilizarse por la paz, una paz que "debe ser definitiva, nunca más debemos ver a tantos civiles inocentes muertos". "Hoy debemos unir nuestras voces para urgir a todos, a la comunidad internacional, a no perder más tiempo para el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel que, con el respaldo y la garantía de toda la comunidad internacional, contribuirá decisivamente a garantizar la paz y la seguridad en toda la región", ha subrayado. El ministro ha defendido que la Autoridad Palestina debe ser quien asuma el control de la Franja de Gaza una vez cesen las hostilidades dado que es "nuestro único socio posible para la paz", descartando que Hamás pueda seguir gobernando este territorio puesto que "no tiene una agenda de paz y no es un socio para la paz en Oriente Próximo". Para que ese "retorno efectivo" sea posible, toda vez que la AP no controla la Franja desde 2007, Albares ha subrayado que es necesario el apoyo internacional y la mejor manera de brindarlo es mediante la "materialización de una vez por todas" de la solución de los dos Estados. "Nuestra diplomacia debe hablar hoy para que callen las armas, de Barcelona debe salir un mensaje de esperanza y un mensaje claro de paz", ha remarcado el ministro de Exteriores, que ha recordado la propuesta de España de la celebración de una conferencia internacional de paz "lo antes posible" que ya cuenta con el apoyo de la UE, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). CONDENA NUEVAMENTE A HAMÁS El ministro ha vuelto a condenar la "matanza indiscriminada" por parte de Hamás, "que solo sabe destruir", incidiendo en que España también ha sido víctima "de esta barbarie terrorista", dado que entre los más de 1.200 muertos en el ataque figuran los españoles Iván Illarramendi y Maya Villalobo. "Siempre estarán en nuestra memoria", ha sostenido. Igualmente, ha exigido una vez más a Israel que "respete escrupulosamente el Derecho Internacional Humanitario" puesto que "la muerte de decenas de miles de palestinos inocentes en Gaza no es aceptable". Tras felicitarse de la tregua pactada por Israel y Hamás, Albares ha pedido a las partes que "lo extiendan hasta consolidar un largo alto el fuego" y también ha reclamado "la entrada de ayuda humanitaria en cantidad suficiente para aliviar el insoportable sufrimiento de la población de Gaza". En este sentido, ha apostado por que se incrementen los puntos de entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, dado que actualmente solo es posible por el paso de Rafá, Egipto, y ha apoyado la propuesta de un corredor marítimo humanitario planteada por Chipre que una Larnaca con la Franja.