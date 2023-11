Albares espera recibir "garantías" de que las acusaciones "falsas" contra Sánchez por Israel no se repetirán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confiado en poder recibir de la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, "garantías" de que las acusaciones "completamente falsas" realizadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se repetirán en el futuro. Albares anunció el viernes que iba a convocar a Exteriores a la embajadora israelí después de que Israel anunciara que iba a hacer lo propio con la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón, a raíz de las declaraciones realizadas por Sánchez desde el paso de Rafá junto al primer ministro belga, Alexander de Croo, que el Gobierno israelí considera que suponen un "apoyo al terrorismo" de Hamás. En rueda de prensa tras el encuentro mantenido con el ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, en Barcelona en los márgenes del Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), el ministro no ha querido detallar cuándo se producirá en concreto la convocatoria de la embajadora israelí. "Daremos puntual cuenta cuando llegue el momento", se ha limitado a señalar. Albares ha insistido, como ya hizo el viernes en que las palabras del Gobierno israelí contra Sánchez son "inaceptables" y "completamente falsas" y será la embajadora Radica-Gordon quien tenga que "dar explicaciones" sobre las mismas. En este sentido, el ministro ha confiado en que estas explicaciones "sean claras" y detallen "por qué se produjeron", y también "la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro". Por otra parte, Albares no ha querido comentar el comunicado "de una organización terrorista como es Hamás aplaudiendo la postura mantenida por Sánchez durante su visita a la región, insistiendo en que el Gobierno ha condenado desde el primer momento el ataque perpetrado el pasado 7 de octubre contra Israel.