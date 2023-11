Aitana se estrena en Colombia reviviendo el pop europeo de los 90

Bogotá, 26 nov (EFE).- Aitana Ocaña, una de las grandes estrellas del pop español, se estrenó este domingo en Colombia con un concierto en Bogotá en el que buena parte de su actuación se centró en su último disco, 'Alpha', caracterizado por un pop mezclado con música urbana y electrónica propia de los años 90 en Europa.

Con 'Los Angeles' la española empezó un concierto que tuvo tan impaciente a los bogotanos que en los minutos previos hubo olas por parte del público y se coreó el nombre de la artista.

"Llevo tres canciones y ya puedo decir que es uno de los mejores públicos que he tenido", fueron las primeras palabras de Aitana por el apoyo y la cantidad de gente que conocía las canciones del nuevo álbum. Incluso se animó a cantar la canción '+' con la bandera de Colombia a sus hombros.

Tras el concierto en México que dio inicio a su gira por América Latina, la cantante llegó a Bogotá con canciones que han sido claves en su ascenso meteórico a la fama, como ‘Tu Foto del DNI’, ‘Vas a quedarte’ o ‘Mon Amour’.

Además, también hizo gala de su tercer álbum, publicado el pasado mes de septiembre, del que entonó las 15 canciones que lo componen, entre las que se encuentran ‘Los Ángeles’ o ‘2 extraños’.

La visita a Colombia sirvió a la artista de 23 años para darse a conocer aún más en el país de origen de su actual pareja sentimental, el también cantante Sebastián Yatra, a quien conoció en 2017.

No obstante, ‘Las dudas’ y ‘Corazón sin vida’, las dos producciones en las que hubo una colaboración entre Aitana y Yatra, no se escucharon sobre el escenario de un Movistar Arena repleto de un público muy animado para el que la cantante no se reservó nada.

Con ‘Alpha’, su tercer álbum, pretende dar un paso en su carrera musical y apostar por una mayor diversidad musical que en sus dos primeros trabajos, ‘Spoiler’ y ‘11 razones’, lanzados en 2020 y 2021 respectivamente.