Una organización musulmana ofrece una recompensa por el responsable de tirotear a tres palestinos en EEUU

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares (unos 9.150 euros) por información que permita detener al responsable del ataque con arma de fuego en el que resultaron heridos el sábado tres jóvenes de origen palestino. "Ofrecemos una recompensa de 10.000 dólares por información que lleve a la detención y condena del responsable o responsables de disparar el sábado contra tres universitarios palestinos en Burlington, Vermont", ha publicado el CAIR en X, antes Twitter. El CAIR es el grupo musulmán más importante de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos. Pide así "investigar el posible motivo de este ataque", ya que los tres llevaban 'kefiyas' --pañuelos palestinos-- cuando fueron tiroteados, según un familiar citado por la cadena panárabe Al Yazira. "En vista del repunte sin precedentes del odio y la violencia antimusulmanes y antipalestinos de las últimas semanas, las autoridades locales, estatales y nacionales deben investigar un posible motivo de sesgo en este ataque contra tres jóvenes", ha indicado el director ejecutivo nacional del CAIR, Nihad Awad. El incidente se produjo en torno a las 18.25 horas del sábado en la calle North Prospect, según ha informado la Policía de Burlington en un comunicado oficial. Las autoridades no han informado de la ascendencia palestina de las víctimas, lo cual sí recoge la cadena de televisión local Canal 3, filian de la CBS. Los heridos han sido hospitalizados en el Centro Médico UVM y su vida no corre peligro. La Policía no ha identificado al atacante y no hay nadie detenido. Se han cerrado al tránsito partes de la calle North Prospect para facilitar la investigación.