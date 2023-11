Tras las polémicas declaraciones de su hermano, Sofía Cristo le desea "lo mejor"

Hace apenas un par de días que Ángel Cristo Jr. Saltaba a la palestra para hablar de su infancia, de los años en los que convivió con Bárbara Rey y con Sofía Cristo. Su relato no dejaba a nadie indiferente y, aunque coincidió con un momento muy delicado para la familia, tras fallecer su tío, Salvador García, sus declaraciones siguen ocupando los titulares. En la tarde de hoy, Sofía Cristo volvía a Madrid tras cumplir con un compromiso profesional y aprovechaba la presencia de las cámaras para salir en defensa de su madre, una vez más. A pesar de haberse puesto en duda que Bárbara Rey haya sido buena madre con sus hijos, la DJ no dudó en aclarar que siempre le defenderá por encima de todo, "hasta la muerte". También quiso apoyar las palabras de la actriz y vedete, recordando que tanto ella como Ángel estuvieron internos durante muchos años. Al preguntarle acerca de las acusaciones de su hermano en las que decía que se había sentido como un sirviente más que como un hijo, simplemente respondía: "No voy a entrar en el tema, de verdad". Lo que sí ha querido dejar claro es que no está al día de la economía de su hermano, desconociendo si es cierto que ha concedido la entrevista para salvar una deuda pendiente. Uno de los rumores que han salido a raíz de la entrevista es si la propia Bárbara Rey o Sofía Cristo eran conocedoras de su existencia y si habrían intentado evitar que se emitiera por todos los medios. Ha dejado caer que ellas no se esperaban este golpe de su hermano y ha recordado que ni ella ni su madre harán declaraciones en su contra. A pesar de todo, sorprendían las últimas palabras que le ha querido dedicar. Y es que, aunque ahora mismo haya una brecha entre ellos, siempre le deseará lo mejor a su hermano. "Lo mejor, siempre" confesaba antes de cerrar la puerta del coche.