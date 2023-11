Oriana Marzoli desvela que ha retomado su relación sentimental con Daniele dal Moro

Después de varios fines de semana desde que el programa 'Fiesta' diese la exclusiva de la ruptura sentimental entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, son muchas las incógnitas que siguen estando en el aire... y además, no se deja de hablar de los motivos por los que ambos habrían tomado esta decisión. Horas y horas de programas de televisión hablando sobre esta sonada ruptura y lo cierto es que hay muchos seguidores de la artista que desean saber las causas por las que su amor se perdió por el camino, aunque cabe recordar que se trata de un 'standby' y que la pareja no ha tomado ninguna decisión definitiva. Hace unos días hablábamos con Oriana Marzoli, quien también ha sufrido un varapalo amoroso recientemente tras su ruptura sentimental y nos aseguraba estar "enganchadísima" a la historia de Chenoa y Miguel... una de los pocos rostros conocidos que se ha atrevido a hablar públicamente de este matrimonio. Eso sí, seguidora de Chenoa, nos dejaba claro que lo único que le desea es que sea feliz porque bastante ha sufrido en sus relaciones: "Si uno tiene que volver que vuelvan, que a mí me encanta el amor, y esta mujer que vuelva, que ya le toca. Mucho tiempo sufriendo y ya le toca ser feliz". A pesar de estar enganchadísima, la influencer se quedaba de lo más sorprendida al saber que se habla de una posible reconciliación entre la cantante y su todavía marido: "¿Ha vuelto con el médico? ¡No te creo! No te puedo creer". Por último, Oriana nos confirmaba que ella ya ha tomado cartas en el asunto con su exnovio y que ha retomado de nuevo la relación porque tiene sentimientos muy vivos hacia él: "Yo ya he vuelto, yo estaba ahí hasta hace tres días, pero ya he vuelto. Yo soy así, o sea, muy pasional".