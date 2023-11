Netanyahu se declara dispuesto a prorrogar la tregua más allá del lunes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha trasladado al presidente estadounidense, Joe Biden, que está dispuesto a ampliar la tregua pactada con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) más allá de los cuatro días iniciales, que terminan este lunes. "Por cada día más, otros diez rehenes", ha apuntado Netanyahu en una conversación telefónica con Biden en la que ha advertido que en cualquier caso, una vez finalice esta pausa, continuará la ofensiva militar terrestre israelí sobre la Franja de Gaza con toda la fuerza posible. Una vez termine la tregua, "al final del acuerdo, vamos a volver con toda la potencia para conseguir nuestros fines: destruir a Hamás, asegurarnos de que Gaza no vuelva a ser lo que era y, por supuesto, liberar a todos nuestros rehenes". "Estoy seguro de que vamos a tener éxito en esta misión, porque no tenemos otra opción", ha afirmado Netanyahu en un discurso grabado difundido este domingo por la noche. "Hemos traído a casa a otro grupo de rehenes, niños y mujeres, y estoy conmovido en lo más profundo de mi corazón, el país entero lo esta, al ver a las familias reunidas", ha destacado. Netanyahu ha explicado que ha tratado con Biden sobre esta liberación, en particular sobre la liberación de la israelí-estadounidense Avigail Idan, de cuatro años de edad. "Qué felicidad es verla con nosotros, pero por otra parte, qué tristeza que vuelva a una realidad en la que no tiene padres", ha apuntado en referencia a la muerte de sus progenitores en el ataque de Hamás del 7 de octubre.