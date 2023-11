Luis del Olmo, ausente en los Premios Antena de Oro

Este sábado se llevó a cabo la gala de los Premios Antena de Oro y allí nos enterábamos del 'accidente doméstico' que ha tenido Luis del Olmo hace unos días. Fue Juan Ignacio Ocaña, presentador de la gala, quien desveló que el locutor de radio había sufrido una caída que le impidió estar por la noche y recoger su reconocimiento. Juan Ignacio comentaba que "falta Luis del Olmo uno de los grandes de la radio está mañana a las 7: 15 sonaba mi teléfono, y era Merche, la esposa indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o pie, no lo tenía muy claro, y que salía corriendo al hospital". Una caída que imposibilitó su presencia en los Premios Antena de Oro, pero que no impidió que se le recordase y homenajease como se merecía: "Esa es la razón por la cual hoy Luis no puede acompañarnos pero le tenemos en el corazón. Pero naturalmente le haremos llegar esa placa, este homenaje que queremos rendir a los que nos ha hecho enamorarnos de la radio". A pesar de ese accidente doméstico, parece que Luis del Olmo se encuentra bien porque tal y como confesó Iñaki Gabilando, había recibido muchas llamadas por su parte: "Luis del olmo nos ha llamado a todos 30 veces esta mañana para decirnos que digamos en su nombre que está muy agradecido".