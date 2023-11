Los casos de dengue en Panamá ascienden a más de 12.000

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, ha informado de que hay en el país un total de 12.233 casos acumulados de dengue en 2023. Además, se han confirmado dos nuevas defunciones, lo que eleva los fallecidos por esta enfermedad en el país a diez, según ha informado el periódico 'El Siglo'. La entidad ha detallado que las regiones con más casos positivos son: Bocas del Toro, con 3.246 casos; Colón, con 2.461; Panamá Metro, con 1.584; Panamá Oeste, con 1.200 y Chiriquí, con 1.093 acumulados. El Minsa ha reiterado la importancia de mantener limpias las casas y el entorno laboral, revisar las mallas antimosquitos de las puertas, ventanas y ver debajo de los fregaderos, ya que son sitios en los que puede haber criaderos del mosquito transmisor. El dengue, una infección viral que se transmite a través de las picaduras de mosquitos, ha afectado durante mucho tiempo a las regiones tropicales y subtropicales. Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son los principales vectores de la enfermedad. Un mosquito infectado puede transmitir el virus por el resto de su vida. Aunque actualmente no existe un tratamiento específico para el dengue, la detección temprana y la atención médica adecuada para el manejo de casos pueden reducir significativamente la mortalidad. Según la OMS, la atención se centra en el tratamiento de los síntomas del dolor. El acetaminofén (paracetamol) a menudo se usa para controlar el dolor y se deben evitar los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y la aspirina, ya que pueden aumentar el riesgo de hemorragia. La mayoría de las personas con dengue tienen síntomas leves o no presentan síntomas y mejoran en dos semanas. En raras ocasiones, el dengue puede ser grave y provocar la muerte y en el caso de que se presenten síntomas, por lo general comienzan de cuatro a diez días después de la infección y duran de dos a siete días. Los síntomas pueden incluir fiebre alta (más de 40 °C), dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, glándulas inflamadas y sarpullido.