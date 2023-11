Leclerc: "No éramos el segundo coche más rápido pero hemos acertado en todo"

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) afirmó este domingo, tras quedar segundo en el Gran Premio de Abu Dabi, que el Ferrari no fue el segundo coche más rápido del fin de semana, pero que acertaron “en todo” para llevarse la segunda posición en la última carrera del año.

“En la 'qualy', en la carrera, en la estrategia... Acertamos en todo”, dijo Leclerc al terminar la carrera, la última de la temporada, en la que felicitó a su escudería por “el trabajo tan duro desde el primer fin de semana” y hasta diciembre.

Así, se mostró apenado por que Ferrari no fuera segundo en el mundial de constructores, puesto que se llevó finalmente Mercedes, porque era “lo único” que le “importaba” del fin de semana y de las últimas carreras.

No obstante, señaló que empujaron hasta el último minuto y, preguntado por la salida, en la que llegó a adelantar al piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dijo que en carrera les faltaba “ritmo” y que si el neerlandés no le hubiera vuelto a pasar en la primera vuelta “lo habría hecho en la cuarta o en la quinta”, por lo que no quería “perder demasiado tiempo con Max”. EFE

