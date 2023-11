Las defensas aéreas rusas interceptan nueve drones ucranianos en distintas regiones del país

Las fuerzas de defensa aérea de Rusia han interceptado cerca de una decena de drones ucranianos en distintas regiones del país durante la madrugada de este domingo, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "Esta mañana se ha detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha explicado el Ministerio en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Las autoridades rusas han concretado en el mismo texto que "los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido nueve vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de las regiones de Moscú, Tula, Kaluga y Briansk". Previamente, el gobernador de la región de Briansk, Alexander Bogomaz, había comunicado vía Telegram que habían "detenido otro intento de los terroristas ucranianos de llevar a cabo un ataque con un vehículo aéreo no tripulado" y que "los sistemas de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso destruyeron dos vehículos aéreos no tripulados del tipo avión sobre la región de Briansk". Bogomaz ha asegurado en su comunicado que "no ha habido víctimas ni daños" y que "los servicios de emergencia están trabajando en el lugar". Este mensaje ha llegado después de otro en el que el mismo gobernador había informado de que otros dos drones habían sido derribados en las regiones de Karachevsky y Briansk. Por su parte, el gobernador de Tula, Alexey Dyumin, ha compartido que se han derribado dos vehículos no tripulados mmás en esta región. Uno de ellos, ha explicado, ha "perdido el control y se ha estrellado contra un edificio de apartamentos". Dyumin ha aseverado que no ha habido daños materiales graves, aunque "uno de los residentes de la casa sufrió una herida leve y ha recibido asistencia médica". Más tarde, el servicio de prensa del Gobierno regional de Tula ha informado sobre la destrucción de un tercer dron en la región, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.