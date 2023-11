La selección femenina se concentra este lunes con la incógnita sobre Alexia Putellas e Irene Paredes

La selección femenina de fútbol iniciará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su concentración para preparar los dos últimos partidos de la Liga de Naciones 2023-2024 ante Italia y Suecia, con la principal incógnita de si Alexia Putellas e Irene Paredes a causa de sus respectivos problemas físicos. La centrocampista del FC Barcelona se tuvo que retirar al descanso del estreno en la Liga de Campeones ante el Benfica portugués del pasado 14 de noviembre por un golpe en la rodilla izquierda y desde entonces no ha vuelto a ser convocada ni ha jugado los partidos ante el Real Madrid, el Eintracht y el Athletic Club. Algo parecido le ha pasado a su compañera de equipo. La central guipuzcoana causó baja en la previa del duelo ante el conjunto lisboeta por una amigdalitis y desde entonces también se ha perdido los otros tres encuentros. "Alexia e Irene son dos casos especiales y vamos a hacer un seguimiento a todos los niveles, con servicios médicos, readaptación y preparación física, por eso hemos convocado a 25 futbolistas", señaló Montse Tomé en rueda de prensa la semana pasada tras incluir a ambas en su convocatoria de 25 futbolistas. La asturiana recalcó que sería "a partir del lunes" cuando valorarían la disponibilidad de las dos futbolistas y que decidirían "velando por su seguridad, sin forzarlas y usando el sentido común". "Siempre tratamos de cuidar a las jugadoras y no correr riesgos. En un proceso de lesión entran otras partes, no solo la técnica, y hay unos procesos que cumplir. Tengo a mi lado grandísimos profesionales en los que confío y ahora estamos en el proceso de analizar desde la parte médica", añadió Tomé. Tampoco pudo jugar ni ante el Eintracht el pasado miércoles ni este domingo en Lezama con el FC Barcelona la guardameta Cata Coll, en su caso por una gastroenteritis vírica, por lo que igualmente podría ser duda en este importante último parón internacional. La campeona del mundo realizará varias sesiones de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), la primera de ellas a las 19.00 horas y que será abierta al público y, como ya sucediera con la masculina hace unas semanas, de tinte solidario ya los aficionados que acudan podrán colaborar con la iniciativa que la Real Federación Española de Fútbol ha puesto en marcha bajo el lema 'No dejes de jugar a ser solidari@' y que consiste en una recogida solidaria de juguetes. De este modo, todas las personas que vayan a acercarse a la sesión de la 'Roja' están invitadas a traer un juguete, nuevo o usado en buen estado, que la RFEF hará llegar a diferentes ONGs que trabajan con menores y familias en situación de vulnerabilidad para que estas niñas y niños puedan disfrutar con un regalo en estas próximas Navidades. Para ello, en la entrada a la Ciudad del Fútbol se habilitará un espacio donde poder dejar esos juguetes, que en el caso de ser usados deberán estar en buen estado y con todas sus piezas (y su embalaje, siempre que fuera posible), y que tampoco pueden tener en ningún caso connotaciones violentas o sexistas. Se entregarán sin envolver para que pueda confirmarse que cumplen con los requisitos establecidos, apuntó la federación. España jugará ante Italia su primer partido de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones el viernes 1 de diciembre a las 21.30 horas en el Estadio de Pasarón de Pontevedra y en el caso de ganar certificará su billete para la 'Final a Cuatro' del año que viene donde buscará la clasificación histórica para los Juegos Olímpicos de París. El último encuentro será ante Suecia el martes 5 a las 19.00 horas en el Estadio de La Rosaleda de Málaga. --LISTAS DE CONVOCADAS. PORTERAS: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (FC Barcelona) y Enith Salon (Valencia). DEFENSAS: Irene Paredes y Ona Batlle (FC Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), María Méndez (Levante), Laia Codina (Arsenal), Oihane Hernández, Ivana Andrés y Olga Carmona (Real Madrid). CENTROCAMPISTAS: Aitana Bonmatí y Alexia Putellas (FC Barcelona), Jenni Hermoso (Pachuca), Tere Abelleira y Maite Oroz (Real Madrid), María Pérez (Sevilla) y Fiamma Benítez (Valencia). DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Esther González (Gotham FC), Mariona Caldentey y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Inma Gabarro (Sevilla), Eva Navarro (Atlético de Madrid) y Lucía García (Manchester United).