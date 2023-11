La reunión de la UpM en Barcelona congrega a 27 ministros, cifra récord, pese al boicot de Israel

La reunión ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) que se celebra este lunes en Barcelona contará con una presencia récord de 27 ministros entre los que no estará el de Israel, cuyo Gobierno anunció que no asistiría ya que la cita estará centrada esencialmente en el actual conflicto en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha felicitado de que la cita contará con la "mayor participación de ministros de la historia de la UpM" durante la cena que se ha celebrado esta noche en la Ciudad Condal, según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press, a la que el año pasado asistieron 21 ministros. La UpM, fundada en 2008, reúne a 43 países de las dos orillas del Mediterráneo. Además de los 27 estados miembro de la UE se suman otros 16 países mediterráneos --Albania, Argelia, Bosnia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Macedonia del Norte, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Palestina, Túnez, Turquía y Libia--. Israel ya informó la semana pasada, antes de la polémica por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Israel, Palestina y Egipto y que provocó la convocatoria de la embajadora española por el Ministerio de Exteriores israelí, que su ministro, Eli Cohen, no viajaría a Barcelona. Fuentes diplomáticas israelíes lamentaron que se haya cambiado la agenda "sin consultar", de lo que teóricamente debería ser "una plataforma práctica para fomentar la cooperación entre distintos países en beneficio de todos los pueblos del Mediterráneo". Los cambios "perjudican el propósito de la UpM y corren el riesgo de transformarla en otro foro internacional en el que los países árabes critican a Israel". "Por tanto, Israel no tiene intención de participar en la reunión", zanjaron. La reunión la presiden el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, mientras que Albares ejerce simplemente como anfitrión, aunque participará en la rueda de prensa final junto a ambos. Durante la cena ofrecida a los asistentes, el ministro ha aprovechado para reiterar ante ellos la condena del Gobierno a la "matanza indiscriminada de civiles" llevada a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre y ha vuelto a exigir la "inmediata e incondicional liberación de todos los rehenes". "España ha sido muy clara desde el inicio de la crisis pidiendo un alto el fuego inmediato, y exigiendo a Israel que respete escrupulosamente el Derecho Internacional Humanitario", ha defendido Albares, según las citadas fuentes, en línea con lo manifestado por Sánchez durante su gira, incidiendo en que "es absolutamente indispensable" que se proteja a todos los civiles, tanto palestinos como israelíes. Asimismo, el ministro ha celebrado el acuerdo alcanzado por Israel y Hamás para la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos y el incremento de la ayuda humanitaria, exigiendo que esta última pueda entrar "en cantidad suficiente para aliviar el insoportable sufrimiento de la población de Gaza". Por último, el ministro ha insistido en la necesidad de "materializar la solución de los dos Estados", avanzando hacia el reconocimiento del Estado palestino y ha recordado la propuesta de celebrar una conferencia internacional de paz "lo antes posible", algo que respaldan tanto la UE, como la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI).