La autora Gabriela Cabezón Cámara ve a Milei "un personaje extremo que parece sacado de una ficción"

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, que acaba de publicar en España la novela 'Las niñas del naranjel' (Random House), ha asegurado respecto a la victoria electoral de Javier Milei en Argentina: "Es muy chocante y aterrador un gobierno de ultraderecha, con un personaje muy extremo que por momentos también parece sacado de una ficción". En una entrevista con Europa Press, la autora ha remarcado que "viene un periodo muy oscuro", y ha calificado de locura algunas de las propuestas que ha realizado el partido de Milei durante la campaña electoral. Preguntada sobre cómo puede afectar al mundo de la cultura, ha remarcado que tiene la impresión de que es un sector que no gusta al partido de Milei, pero se ha mostrado esperanzada: "La cultura vamos a sobrevivir, como hemos sobrevivido siempre, pero es cada vez más duro". Ha afirmado que la crisis argentina de 2001 se resolvió con un viraje al centroizquierda y de la que salieron muchas editoriales, pero que ahora se verá y que quizá haya una oportunidad de tejer nuevas redes que sean "capaces de generar una nación que piensa en los más débiles, como aquellos a los que hay que abrazar y no abandonar en un desierto". MONJA ALFÉREZ En 'Las niñas del naranjel', Gabriela Cabezón Cámara (San Isidro, 1968) imagina una aventura protagonizada por Catalina de Erauso, conocida como la Monja Alférez y que se hizo pasar por hombre, "un personaje fascinante, con un enorme lado oscuro". La escritora ha remarcado que le atrajo la "determinación y el hacer lo que quería" de la Monja Alférez, quien tuvo una vida a una velocidad desquiciada en pleno Siglo de Oro español y la conquista de América. Cabezón Cámara ha ficcionado qué pasaría "si se hubiera obligado a detenerse" en unas circunstancias cuya vida no corriera riesgo, con la compañía de dos niñas y una manada de animales en medio de la selva. En la novela, combina la narrativa con el género epistolar con unas cartas en las que la Monja Alférez se dirige a una tía suya que regenta un convento en Euskadi en el que va repasando su pasado: "Permitía combinar el vértigo con la quietud", ha subrayado. La escritora ha señalado que la identidad de género está bordada de una forma muy tranquila a lo largo de la novela, y ha defendido que este personaje "pone de manifiesto que el género es una confección cultural y siempre lo fue". Cabezón Cámara ha afirmado que Catalina de Erauso era una "persona en constante cambio" y que le interesa pensar hasta dónde se podía transformar con la ficción, por lo que el personaje en el tiempo presente de la novela es ficción y no el histórico. La escritora, que ha sido traducida a más de una decena de idiomas, es autora de las novelas 'La Virgen Cabeza' y 'Las aventuras de la China Iron', esta última finalista en la 'shortlist' del premio Booker Internacional.