Israel recibe un listado con los rehenes que serán liberados por Hamás este domingo

El Gobierno de Israel ha informado que ha recibido una lista con rehenes retenidos en la Franja de Gaza que previsiblemente serán liberados este domingo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en virtud del acuerdo entre las partes. La oficina del primer ministro israelí ha señalado en un comunicado publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, que "se ha recibido una lista de los rehenes que serán liberados hoy (domingo 26 de noviembre de 2023) como continuación del esquema" y ha asegurado que "los funcionarios de seguridad están revisándola". "En nombre del coordinador para los Rehenes y Desaparecidos el General de Brigada, Gal Hirsch, la información ha sido transmitida a las familias de los rehenes", han añadido desde la oficina del primer ministro, pidiendo a los medios de comunicación que "tengan la debida precaución". Desde el Gobierno han agregado asimismo que "se proporcionará información confiable adicional según sea necesario" y han demandado que no se difundan "rumores e información no oficial". El Gobierno israelí liberó este viernes a 39 presos palestinos y, a cambio, Hamás hizo lo propio con 24 rehenes --13 de ellos israelíes, si bien diez ciudadanos tailandeses y uno filipino han sido puestos en libertad fuera del marco del acuerdo-- secuestrados desde el pasado 7 de octubre. Ya este sábado, Hamás ha liberado a un grupo de 17 rehenes, que ha sido entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser trasladado a través de Rafá hasta territorio egipcio y desde allí a territorio israelí. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha anunciado la liberación de 39 presos palestinos, trece rehenes israelíes y siete rehenes extranjeros en el marco del acuerdo de tregua. El pacto entre las partes establece como objetivo la liberación de 50 rehenes retenidos en Gaza a cambio de 150 presos palestinos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu había avisado de que no completaría su parte hasta que no hubiesen salido los primeros secuestrados.